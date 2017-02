Narrenzug: Kinderfasching erfreut sich großer Beliebtheit

ROTHENBURG - Mit Musik, Jubelrufen und tierischer Begleitung zogen am Samstagnachmittag rund 160 Kinder samt Eltern und Verwandten durch die Altstadt. Ihr Ziel: der traditionelle und nach wie vor beliebte Kinderfasching des TSV in der bunt geschmückten Reichsstadthalle.

Den beeindruckenden Faschingsumzug begleiteten 160 Kinder plus Erwachsene. Foto: Scheunenstuhl



Startpunkt für den närrischen Faschingszug war die Luitpoldschule. Der Musikverein Adelshofen gab musikalisch Takt und Weg vor. Über die Galgengasse ging es, vorbei an zahlreichen Schaulustigen auf der Straße und an den geöffneten Fenstern der Häuser zum Marktplatz.

Natürlich durften auch die Wahrzeichen des Rothenburger Faschings dabei nicht fehlen. Mit Günther und Düsel schritten zwei im öffentlichen Auftritt bereits bestens erprobte Tauberesel aus dem Hause Berger dem vergnügten Narrenvolk vorweg. Als Belohnung gab es für sie Karotten.

Im Herzen der Stadt begrüßte Bürgermeister Dieter Kölle die Teilnehmer am Umzug. Er bedachte die Kleinen aber nicht nur mit warmen Worten und dem Faschingsgruß "Tauberesel Helau", sondern warf auch Bonbons in die Menge. Spätestens dort wurden auch Touristen von dem bunten und lauten Treiben angezogen. Beliebtestes Fotomotiv waren dabei ganz ohne Zweifel Günther und Düsel.

Beim Umzug konnte man wegen der Jacken meist nur an der Kopfbedeckung und der Schminke erahnen, in welche Rolle die Kleinen heuer geschlüpft sind.

Ein Muss bei jedem Fasching: Hände auf die Schultern des Vordermanns und schon geht’s per Polonaise quer durch die Reichsstadthalle. Foto: Scheunenstuhl



In der Reichsstadthalle fand man sich dann in einem bunten Märchenland wieder, wo Prinzessinen mit gepanzerten Schildkröten-Bodyguards Hand in Hand gingen.

Der Fantasie waren bei der Kostümierung keinerlei Grenzen gesetzt – die royale Note steht bei den Mädchen allerdings weiterhin hoch im Kurs, während die Jungen das Gute in Form von Polizei und Superhelden verkörpern möchten, auch wenn oder vielleicht auch gerade weil Freibeuter der Meere à la Captain Jack Sparrow immer noch auf dem Vormarsch sind.

Trotz des vorausgegangenen Fußmarsches durch die Altstadt gab es für die Kinder kein Halten mehr und sie tobten ausgelassen durch die Halle. Am interessantesten für die ganz kleinen Faschingsprinzen und -prinzessinnen war jedoch das über die Tanz- und Spielfläche verstreute Konfetti.

Die drei Clowns Charly, Jürgen und Wolfgang animierten mit charmanter Unterstützung von Vogelscheuche Eva die Kinder dazu, etwa bei "Drei Schweine saßen an der Leine" oder dem "Fliegerlied" mitzumachen. DJ Curry und Nik S. sorgten für den Klangteppich.

Bei der Polonaise wurde die kindliche Ausgelassenheit kurzzeitig in geordnetere Bahnen gelenkt, bevor die Kleinen mit großen Augen der Karnevalstanzgruppe Ippesheim dabei zusehen durften, wie die acht gelenkigen Mädchen ihren Gardetanz auf die Bühne brachten. Abends eroberten die Erwachsenen die Reichsstadthalle.

