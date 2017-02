Neuer Leiter bringt frischen Wind ins Jugendzentrum

ROTHENBURG - Egoisten, Smartphone-Zombies, Null-Bock-Haltung: Die Jugend von heute hat oftmals einen schlechten Ruf. Dass sie durchaus fähig und Willens ist, sich für Neues zu begeistern und in der Gemeinschaft etwas auf die Beine zu stellen, beweist Oliver Guggenberger.

Ehrlichkeit, Echtheit und Empathie sind für Oliver Guggenberger wichtige Leitlinien seiner Arbeit. © Scheunenstuhl



Seit Ende letzten Jahres ist er der neue Leiter des Rothenburger Jugendzentrums. Von Anfang an zeigten seine Wiederbelebungsmaßnahmen Wirkung.

Er selbst versteht sich als "Anwalt der Jugendlichen", der ihre Interessen vertritt. Sollten diese ihm jedoch zu utopisch erscheinen, versucht er sie zu bremsen. Oliver Guggenberger leitet seit November die Geschicke des örtlichen Jugendzentrums.

Der gebürtige Rothenburger sieht seine Aufgabe darin, den jungen Leuten die Möglichkeiten zu geben, sich "Raum anzueignen", wo sie machen dürfen, was ihnen gefällt.

Sie müssen nicht so sein, wie die Erwachsenen sie haben möchten, ist er überzeugt. Dennoch gelte es ihnen zu helfen, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Für den 28-Jährigen ist die Jugendarbeit ein Feld, bei dem neben der formalen Ausbildung vor allem auch die Einstellung zur Arbeit und dem Gegenüber stimmen muss.

Jugendliche haben einen so feinen zwischenmenschlichen Radar, dass sie "kapieren, wenn sie ausgefragt" oder mit "Sozialarbeiter-Phrasen" abgespeist werden, erklärt er. Ehrlichkeit, Echtheit und Empathie bilden deshalb für ihn die Leitlinien seiner Tätigkeit. Hinzu kommt, dass er durch seinen eigenen Werdegang die Sorgen und Probleme von Jugendlichen in bestimmten Bereichen besser nachvollziehen kann.

Nach dem Realschulabschluss in Rothenburg hat Oliver Guggenberger eigentlich Nutzfahrzeugmechatroniker gelernt. Aufgrund der damals schlechten wirtschaftlichen Lage wurde er aber nicht übernommen. Er probierte sich deshalb in verschiedenen Jobs aus, bevor er schließlich das Abitur nachholte und in Nürnberg Soziale Arbeit studierte. Das Rothenburger Jugendzentrum kennt er nicht zuletzt durch diverse Benefizkonzerte, die er dort organisiert und auch mit seiner Band bereichert hat. "Da ich in Rothenburg aufgewachsen bin, wollte ich hier etwas reißen", erklärt er.

Öffnungszeiten und Altersbegrenzung angepasst

Die offenene Jugendarbeit hat als Zielgruppe in der Regel 12- bis 27-Jährige. Lange Zeit haben sich aber statt Jugendlichen eher Kinder im hiesigen Jugendzentrum getroffen. Oliver Guggenberger wollte, dass die Einrichtung wieder ihrem eigentlichen Zweck dient und hat die Öffnungszeiten und Altersbegrenzung dementsprechend angepasst.

An drei Tagen in der Woche (Mittwoch, Donnerstag und Freitag) steht ab 16 Uhr im sogenannten offenen Treff die Tür für die jungen Leute offen. Unter 12-Jährige können allerdings jetzt nur noch bis 18 Uhr ins Jugendzentrum. Wegen der Entwicklung hin zur Ganztagsschule war eine spätere Öffnung der Einrichtung sinnvoll geworden. Als Ausgleich dafür wird erst um 20 Uhr beziehungsweise freitags um 22 Uhr das Licht im Jugendzentrum ausgemacht. Samstags finden ab und an dort Veranstaltungen statt.

Von den jungen Leuten hergerichteter Probenraum im Keller des Jugendzentrums. © Scheunenstuhl



Durch die Reduzierung der Öffnungstage von vier auf drei, profitieren er und letztlich auch die Jugendlichen von einem Tag mehr Vorbereitungszeit oder auch einem Tag, an dem etwa Ausflüge gemacht werden können, weil Oliver Guggenberger nicht vor Ort für den offenen Treff präsent sein muss. Neben ihm als Vollzeitkraft arbeitet noch Ulrike Laudenbacher mit einer geringeren Stundenzahl in der städtischen Einrichtung.

Neben dem offenen Treff, bei dem sich die jungen Leute gemäß ihrer Interessen vergnügen können, stehen ihnen die Mitarbeiter aber auch jederzeit für eine "ungebundene, freiwil­lige und vertrauliche" Beratung zur Verfügung. Hierfür muss eine Vertrauensbasis aufgebaut werden, was allerdings seine Zeit brauche, ist Oliver Guggenberger überzeugt.

Plattform für Vernetzung

In seiner noch recht jungen Dienstzeit hat er schon eine interessante Entdeckung gemacht: Es seien vor allem die jüngeren Besucher, die ihr Smartphone nicht aus der Hand legen wollen. Von den älteren Jugendlichen hört er, dass sie jetzt dank des Jugendzentrums "mehr raus kommen" und eine Plattform haben, wo sie sich vernetzen können.

Momentan ist der 28-Jährige gerade dabei ein Konzept für das Jugendzentrum zu erarbeiten, das er dem Stadtrat vorstellen wird. Das heißt aber nicht, dass er die Dinge bis dahin einfach laufen lässt. "Ich möchte versuchen, das Angebot so zu gestalten, dass die Jugendlichen kommen, weil sie sich davon angezogen fühlen", unterstreicht er.

Erstaunlich großen Anklang bei den jungen Leuten findet bereits Oliver Guggenbergers Innovation, mindestens einmal pro Monat nach Nürnberg zu fahren, um sich dort beim "Jugger" mit anderen zu messen. Dahinter verbirgt sich eine Mischung aus Fechten und Rugby, die – abgesehen vom Spaßfaktor – auch zum Aggressionsabbau beziehungsweise der Gewaltprävention dienen kann.

Ebenfalls sehr gut angenommen wird der "Wettkampf" beim Sammelkartenspiel "Magic: The Gathering". Vor wenigen Monaten noch kamen am Tag nur um die sechs Leute ins Jugendzentrum. Mittlerweile kann sich Oliver Guggenberger über einen Tagesdurchschnitt von 20 Jugendlichen im Alter von 13 bis 22 Jahren aus allen Schularten freuen. "Kommen kann, wer möchte", betont er – egal welcher Religion, Herkunft, Kultur, sexueller Orientierung et cetera.

Sein Steckenpferd sieht Oliver Guggenberger, der leidenschaftlich gerne Gitarre spielt und auch mal einfach aus der Laune heraus mit den Jugendlichen eine Jamsession veranstaltet, im kulturellen Bereich. Neben Poetry Slam und Konzerten mit einheimischen und regionalen Bands möchte er aber auch mehr im Bereich nonformale Bildung auf die Beine stellen. Dabei sollen etwa kontroverse Lebensstile und Einstellungen aufgezeigt und eingefahrene Denkmuster in Frage gestellt werden.

Dazugehören und einbringen

Oliver Guggenberger möchte seinen jungen Besuchern vermitteln, dass sie dazugehören und sich auch einbringen können. Der Band-Probenraum im Keller etwa wurde von den Nachwuchsmusikern selbst hergerichtet und die beiden Bands kümmern sich eigenverantwortlich um die Belegung und die Einhaltung bestimmter Regeln.

"Ehrenamt ist Methode", erklärt der gebürtige Rothenburger. Das heißt, es könne zwar sein, dass die Mitarbeiter durch die ehrenamtliche Unterstützung mehr Arbeit haben, aber sie dient der Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen und wird deshalb auch weiterhin gewünscht und gefördert.

Außerdem bekommen sie einen ganz anderen Bezug zu der Veranstaltung und der Einrichtung wenn sie selber an der Organisation beteiligt sind.

