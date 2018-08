"New-Style-Cowboys": Unter der Südstaaten-Flagge

NORDENBERG - "Wir sind eben die New-Style-Cowboys", meint Stefan aus Illesheim mit einem Augen-zwinkern. Beim Nordenberger Waldschwimmbad hat er jetzt zusammen mit Gleichgesinnten eine Woche lang ein bisschen Wilder Westen gespielt und dabei sein Hobby gepflegt.

Sie gehören zu den Wildwest-Freunden und Teilnehmern des Lagers am Nordenberger Waldschwimmbad. Zweiter von rechts: Stefan. © Weber



"Rednecks" steht über der Wagenburg. Militärisch anmutende Fahrzeuge formieren sich zum Kreis bei den Wes-terndays am einen Ende des sonst vor allem aus Weißzelten bestehenden Camps. Insassen der Wagenburg: mit einer Ausnahme alles Illesheimer.

Als wir dort vorbeischauen, ist Marina gerade dabei, die Suppe vorzubereiten, die in einem großen Pott auf dem Lagerfeuer gekocht werden soll. Sie schält Kartoffeln. Die anderen sitzen in lockerer Anordnung ganz in der Nähe des Feuerkorbes oder etwas weiter weg. Die Flammen beginnen gerade zu züngeln um die Holzscheite. Aus Illesheim mit dabei: Michael und Bernd. Ramona aus Unterspiesheim bei Schweinfurt macht die Runde perfekt. Alle sind schon länger dabei bei den Westerndays in Nordenberg und halten sich dafür frei.

"Chillen" heiße das neudeutsch, was sich hier gerade abspiele, wird uns freundlich erklärt. Tagsüber gibt es längst kein großes Programm bei den Westerndays wie früher. Da ist Zeit für Kontakte und Konversation. Man tauscht sich aus, pflegt alte Freundschaften, schließt neue, geht ein wenig flanieren oder gehört zu "Hockern".

"Redneck" heißt auf deutsch "Rotnacken". Im engeren Sinn handelt es sich dabei um eine etwas abfällige Bezeichnung für arme weiße Landarbeiter, besonders aus den Südstaaten. Auch Menschen, die aus den Appalachen und den Ozarks stammen, fallen unter diesen Begriff, der auch Sittenlosigkeit und Unmoral unterstellt. Seit kurzem werden auch eifernde konservative Reaktionäre so bezeichnet, die der Moderne ablehnend gegenüberstehen. Auch umschreibt der Begriff nicht zuletzt auch erzkonservative Nordamerikaner.

Vorrangig steht er jedoch für Weiße der Arbeiterschicht und der ländlichen Bevölkerung mit wenig Bildung und Ablehnung für liberale Ansichten. Eine Reihe von Südstaatlern bezeichnen sich ganz bewusst und stolz so, um ihre Herkunft und ihre Ansichten zu unterstreichen.

Bester Laune: Westernfreunde vorm Zelt, darunter Mitglieder der Linedance-Gruppe Geslau. © Weber



Südstaaten-Flaggen

Nicht von ungefähr weht die Südstaaten-Flagge über dem Lager bei den Westerndays in Nordenberg. Stefan aus Wiebelsheim gehört von Anfang an dazu, wenn sich die Western-Freunde hier treffen und in typischer Montur und allerlei wildwestlichem Zubehör ihr Hobby ausleben.

Andreas aus Insingen schaut gerade bei ihm vorbei und reiht sich für einen kurzen Besuch ein in dieses Völkchen am Waldrand, das mit freudiger Erwartung den Momenten entgegenzugehen scheint, wenn sich mehr rührt. Auch Mitglieder der Linedance-Gruppe Ges­lau gehören zu den Teilnehmern. Sie sind seit der ersten Stunde im Lager dabei. Im Vergleich zu früher ist es geschrumpft und muss inzwischen ohne Pferde auskommen.

An den Abenden, wenn die Bands mit Countrymusik aufspielen, geht es ab wie in einem hochfrequentierten Western-Saloon. Da wird getanzt, gesungen und auch gelacht, was das Zeug hält.

