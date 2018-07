Nichts geht mehr: Taubertal-Festival ist ausverkauft

ROTHENBURG OB DER TAUBER - Schlechte Nachrichten für Festival-Fans, die sich gerne spontan entscheiden, Grund zum Jubeln für alle, die bereits eine Karte haben: Das Taubertal-Festival, das Mitte August in Rothenburg stattfindet, ist nicht nur restlos ausverkauft - es wird auch vor Ort keine Tageskasse geben.

Das Taubertal-Festival zieht jährlich mehrere Tausend Besucher auf die Eiswiese in Rothenburg ob der Tauber. © © Ralf Roedel / NN



Vom 10. bis 12. August mischen Musikfans das sonst so beschauliche Rothenburg oder der Tauber auf - zum 23. Mal findet dort das Taubertal-Festival statt. Am Mittwochabend teilte die Pressestelle des Festivals dann mit, dass nun alle Karten für das Event verkauft seien. Vor Ort wird es zudem keine Tageskasse mehr geben, heißt es weiter.

Beim Taubertal-Festival werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 15.000 Besucher die Eiswiese drei Tage lang in eine Partymeile verwandeln. Das Line Up der diesjährigen Veranstaltung steht fest: Unter anderem stehen dort die Jungs des Rap-Duos Dicht & Ergreifend auf der Bühne, internationale Hip Hop-Verstärkung kommt von den Hilltop Hoods aus Australien. Für viele Besucher sind aber sicher auch die Beatsteaks ein echtes Highlight des Festivals. Abwechslung bieten die Punker von Feine Sahne Fischfilet.

