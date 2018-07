Nur mit Strapsen bekleidet: 52-Jähriger zeigt sich Schülern

Der Mann stand an einem Fenster eines Rothenburger Altstadtanwesens - vor 6 Minuten

ROTHENBURG - Mehrere Schüler bemerkten am Mittwochabend einen 52 Jahre alten Mann, der sich mit Ausnahme von ein paar Strapsen nackt an einem Fenster eines Altstadtanwesens in Rothenburg zeigte.

Zahlreiche Zeugen bestätigten der Polizei Rothenburg den Vorfall, der sich am Mittwoch gegen etwa 19.15 Uhr zugetragen hat. An einem Fenster im zweiten Stock präsentierte sich ein 52-Jähriger beinahe nackt vor Kindern. Der Mann trug lediglich Strapse, die seine Haut bedeckten. Zu Gesicht bekamen dies auch Kinder im Alter von zwölf bis 13 Jahren, die sich im Gebäude gegenüber befanden. Die Heranwachsenden meldeten den Vorfall einer Vertrauensperson. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ein Verfahren eingeleitet.

