Persönliches Geschenk von Herzen

Schülerfirma der Realschule kreiert besondere Schlüsselanhänger für den "Tag der Liebe" - vor 48 Minuten

ROTHENBURG - Große Valentinsaktion in der Oskar-von-Miller-Realschule. In Zusammenarbeit mit der FabLab-Gruppe der Schule startete die Schülerfirma "Oskars Schreibwaren" Ende des Jahres ein "Herzens"-Projekt mit dem Ziel ein in­dividuelles Valentinstagsgeschenk selbst herzustellen und an die Schüler zu verkaufen.

Es passt nur zusammen, was zusammen gehört. © privat



Nach einigen Wochen des Überlegens und Ausprobierens entstand schließlich ein mit dem Laserdrucker hergestelltes Holzherz, welches in zwei Schlüsselanhängerhälften individuell gebrochen wurde, damit auch wirklich nur die zueinander gehörenden Herzhälften zusammenpassen. Die Gravur der gewünschten Initialen vervollständigte dieses ganz besondere Andenken.

Einblicke in Abläufe

Ein Geschenk von Herzen, das den Mitgliedern der Schülerfirma neben der Freude am Miteinander auch Einblicke in wirtschaftliche Abläufe und Fragestellungen bot. So erfuhren die Schüler und Schülerinnen recht schnell, was es heißt, ein Produkt von der Idee bis zu ihrer Fertigstellung zu begleiten, welche Tücken das Unternehmerdasein manchmal bereit hält, welche Faktoren bei der Entwicklung, der Vermarktung und dem Verkauf beachtet werden müssen, welches Bestellsystem für die Zwecke am effektivs­ten ist, Zweifel, ob das Produkt überhaupt angenommen wird, welche Positionen bei ­einer Preiskalkula-tion beachten werden ­müssen, die Vor- und Nachteile des "Just-in-­Time"-Ver­fahrens, und welche Konsequenzen es haben kann, wenn der geplante Ablauf ins Stocken gerät.

Doch es war alle Mühe wert, denn die Aktion fand in der Schulfamilie großen Anklang. Nicht nur zahlreiche Schüler, sondern auch Lehrer, bestellten bei "Oskars Schreibwaren" ihr Valentinstagsgeschenk von Herzen – für die beste Freundin, die liebs­ten Eltern, den tollsten Kollegen oder die große Liebe.

Nach dieser positiven Rückmeldung herrschte genau eine Woche vor dem Valentinstag im Klassenzimmer 101 eine ganz besondere Stimmung. Während die letzten Anhänger montiert und die fertigen Holzherzen verpackt wurden, erfüllte den Raum purer Stolz und große Freude über das endgültige Produkt, das nun in den Händen gehalten werden konnte, aber auch über die eigene Leistung.

Köpfe zusammenstecken

Und während man dieses Jahr am Valentinstag ganz besonders viel Liebe im Schulhaus "herumhängen" sehen kann, heißt es bei "Oskars Schreibwaren" schon längst wieder: Einnahmen zählen, den Umsatz berechnen, offene Rechnungen begleichen und den Gewinn ermitteln und die Köpfe zusammenstecken – auf der Suche nach einer neuen aufregenden Idee rund um die Schülerfirma und die Oskar-von-Miller-Realschule.

cy