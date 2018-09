Pläne im Entwurf

ROTHENBURG - Das Bauvorhaben der Diakonie Neuendettelsau in der Erlbacher Straße und das Projekt der Stadt zur Errichtung von geförderten Wohungen auf dem Nachbargrundstück werden planerisch aufeinander abgestimmt.

Werkstatt für behinderte Menschen: Arbeiten und Wohnen nahe beieinander. © sis



Die Dienste für Menschen mit Behinderung in der Diakonie Neuendettelsau verfolgen für alle Einrichtungen des Bereichs Wohnen im Rahmen eines langfristigen strategischen Projekts die Anpassung von großen Einrichtungen, erläutert Pressesprecher Thomas Schaller. Diese sollen in kleinere, dezentrale und auch ganz im Sinne des Bundesteilhabegesetzes gemeindenahe, der Inklusion förderliche Einheiten aufgeteilt werden. Dafür werden geeignete Grundstücke in Kommunen ausgewählt, die eine entsprechende Infrastruktur, Wohn- und Lebensqualität in Verbindung mit guter Erreichbarkeit von Arbeitsmöglichkeiten bieten können.

Bauvorhaben vorantreiben

Aktuell werden mehrere solcher Bauvorhaben an Standorten in Mittelfranken (Dinkelsbühl, Merkendorf, Erlangen, Nürnberg), Oberfranken (Wirsberg) und Schwaben (Oettingen, Polsingen) voran getrieben. Das in der Erlbacher Straße geplante Objekt ist Teil dieser übergreifenden Planung. Hier wird die Dezentralität des Bereichs Wohnen Obernzenn/Rothenburg durch die Maßnahme weiter ausgebaut.

Mit dem Bauvorhaben können Wohnplätze ersetzt werden, die den Anforderungen der (Verordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes) nicht hinreichend entsprechen. Es erfolgt eine Anpassung des Wohnangebots in seinen konzeptionellen und baulichen Gegebenheiten an die sich entwickelnde Altersstruktur und die Veränderungen des Hilfebedarfs von bereits vorhandenen und anfragenden Bewohnern. Mit dem Ersatzbau wird es möglich den Wohnverbund unter den Prämissen des Bundesteilhabegesetzes für gemeinschaftliche Wohnformen flexibel weiter zu entwickeln und im Sozialraum weiter mit individuellen (ambulant assistierten) Wohnformen, die von der Diakonie Neuendettelsau regional weiter ausgebaut werden, zu vernetzen, heißt es.

Die Wohnangebote am Standort Rothenburg bieten sich aufgrund der bereits aufgebauten, dezentralen Struktur zur Weiterentwicklung an. Wohnbereiche im Ersatzbau St. Leonhard-Straße 28 mit einem Schwerpunkt bei Kunden mit schwerer- oder mehrfacher Behinderung, der Wohnbereich im modernisierten Altbau St. Leonhard-Str. 32 finden mit einem weiteren zeitgemäßen Ersatzbau mit Schwerpunkt bei der Begleitung von werkstattfähigen Personen die passgenaue Ergänzung in Kombination mit einem differenzierten Angebot im Bereich Tagesstruktur, Förderstätte und Seniorentagesstätte.

Terrassen und Wohnhöfe

Als Weiterführung der ausgelagerten stationären Wohnbereiche "ist es bereits gelungen, das Begleitete Wohnen als individuelle Wohnform mit ambulanter Assistenz zu etablieren und gute Grundlagen für einen weiteren Ausbau zu schaffen". Mit dem Neubau – geplant sind zwei Baukörper, die durch einen Zwischenbau verbunden sind – entstehen 24 Plätze, verteilt auf vier Wohnungen für gemeinschaftliches Wohnen mit je sechs Wohnplätzen. Es handelt sich dabei ausschließlich um Einzelzimmer mit eigener Nasszelle. Außerdem gib es Gemeinschaftsräume sowie einen nutzerfreundlichen Garten mit Terrassen.

Die Gemeinschaftsräume haben besondere Bedeutung für die Bildung einer Hausgemeinschaft, für Gemeinschaftsleben bei heterogener Bewohnerschaft, für Freizeitaktivitäten, Durchführung von Beratungs- und Therapieangeboten sowie die Ausgestaltung von Begegnungsmöglichkeiten und Angeboten die das Haus auch zur sozialräumlich orientierten Nutzung öffnen sollen. Das wird durch eine geeignete Gestaltung des Außenbereiches mit Terrassen und eingerichteten Wohnhöfen zwischen den Gebäudeteilen wirksam unterstützt.

Die dezentrale Struktur des Bereichs Wohnen mit dann drei größeren Häusern am Standort macht die Bereitstellung ausreichender und geeigneter Arbeits- und Lagerräume auch für den Bereich der Haustechnik in allen Gebäuden erforderlich, wie auch die Verfügbarkeit von Lagermöglichkeiten zur individuellen und gruppenbezogenen Nutzung im neuen Gebäude.

Gedacht ist der "Wohnbereich Erlbacher Straße" für Menschen mit Behinderung und zusätzlichen Handicaps, die dauerhaft oder vorübergehend das Leben in einer ge­mein­schaft­lichen Wohnform wählen wollen mit deren Möglichkeiten für Selbstbestimmung und persönliche Entwicklung bei fachlicher Begleitung, personenzentierter Un­ter­stüt­zung und Förderung: für Erwachsene ab 18 Jahren beziehungsweise nach Beendigung der Schulpflicht.

Menschen, die sich mit individuell angemessener Assistenz im Alltag selbst versorgen können und wollen (Tagesablauf, Haushalt, Verpflegung, Erledigung persönlicher Angelegenheiten) sowie auch Menschen, die dabei Anleitung oder Un­terstützung, gezielte Förderung oder auch stellvertretendes Handeln durch professionelle Begleiter in Anspruch nehmen. Die 24 Wohnplätze sind für Personen vorgesehen, die in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten oder einer anderen geförderten Tätigkeit nachgehen.

Die Vorbereitungen zum Kauf des Grundstücks aus städtischem Besitz sind abgeschlossen. Der Vertrag ist zur notariellen Bearbeitung vorgelegt, heißt es. Die Pläne für das Gebäude liegen im Entwurf vor und sind auf Vorgaben von fördernden Stellen abgestimmt. Anregungen und Erfahrungen von Bewohnern und Mitarbeitern der bestehenden Wohnbereiche wurden mit aufgenommen.

Das Vorhaben soll noch im Herbst dem Sozialausschuss des Bezirkstages vorgelegt und seine Förderung Anfang 2019 bei Regierung und Bezirk beantragt werden. Bei einer positiven Entscheidung könnte das Gebäude frühestens bis zum Herbst 2021 fertiggestellt werden.

