Reanimationshilfe in der Klinik: Erneut investiert

Mediroth spendet Reanimationshilfe für Schulungszwecke - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Vor rund fünf Jahren hat der Krankenhaus-Förderverein Mediroth der Klinik Rothenburg eine mechanische Reanimationshilfe gespendet. Durch eine erneute Spende konnte jetzt ein zweites Gerät im Wert von 3000 Euro für Schulungszwecke angeschafft werden.

Mediroth-Vorsitzender Hans-Peter Nitt, Kaufmännische Direktorin Sigrid Popp, Gesamtleiter Kardiologie Dr. Christian Wacker, Anästhesie-Pflegeleitung Max Hörner und Ärztlicher Direktor sowie Anästhesie-Chefarzt Dr. Mathias Kilian mit dem Medizingerät. © pr



Eine professionelle Reanimationshilfe ermöglicht die Fortführung der Herzdruckmassage zum Beispiel während des Patiententransportes oder einer unter Reanimationsbedingungen notfallmäßig durchzuführenden Herzkatheteruntersuchung. Vor etwa einem Jahr sind alle Notarzteinsatzfahrzeuge in Bayern mit einem solchen System ausgestattet worden. Die Einsatzkräfte hätten bisher aber nur wenig Erfahrung mit dieser Technik sammeln könnenIm November fand in der Klinik Rothenburg eine Fortbildungsveranstaltung statt, zu der Notärzte sowie Mitarbeiter aus Notaufnahmen und Rettungsdiensten eingeladen waren. Hierbei konnte das Rothenburger Team aus Ärzten und Pflegekräften der Kardiologie, Intensiv- und Notfallmedizin sowie Anästhesie seine in den letzten fünf Jahren gesammelte Erfahrung im kollegialen Austausch weitergeben.

Im zweiten Teil des Abends simulierten die Teilnehmer mithilfe des neuen Gerätes praktische Szenarien. Aufgrund des hohen Schulungsbedarfs in dieser Technik und dem jetzt vorhandenen zweiten Gerät fü̈r Trainingszwecke, wird die Klinik Rothenburg zukünftig regelmäßige Schulungen anbieten. "Wir möchten damit unseren Beitrag dazu leisten, die Versorgung von Patienten unter Wiederbelebungsmaßnahmen weiter zu optimieren", so Dr. Christian Wacker. Das Schulungskonzept der Klinik Rothenburg wird vom Gerätehersteller unterstü̈tzt und ist in dieser Form bisher einmalig in Deutschland. Das Rothenburger Krankenhaus erfüllt inzwischen alle Kriterien eines Zentrums fü̈r die spezialisierte Versorgung von Patienten nach Herzkreislaufstillstand. Darü̈ber hinaus nimmt die Kardiologie der Klinik Rothenburg seit Jahren an der größten Studie zum Thema Herzinfarktversorgung teil. Teil-Ergebnisse dieser Studie zum Thema Wiederbelebung nach Herzinfarkt wurden unter anderem im April dieses Jahres in der international führenden kardiologischen Fachzeitschrift "European Heart Journal" publiziert. Diese Ergebnisse haben die neuen Leitlinien der Europäischen kardiologischen Fachgesellschaft zur Herzinfarktversorgung beeinflusst und wurden auf dem diesjährigen europäischen Kardiologenkongress in Mannheim vor rund 8700 Besuchern vorgestellt.

