Reformatorische Spurensuche in Rothenburg

Altdekan referierte über evangelische Ein- und Auswanderer - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Migration ist durchaus kein Phänomen der Moderne allein. Politische, naturbezogene, gesellschaftliche und religiöse Umbrüche haben seit jeher Menschen dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen und anderswo neu zu beginnen – so auch die Reformation.

Gedrucktes Wissen zum Mitnehmen: Der Verein Alt-Rothenburg bestückte einen Bücherstand. © Scheunenstuhl



Altdekan Dr. Dietrich Wünsch spürte in seinem Vortrag im Hotel "Glocke" nach, wie die religiöse Erneuerungsbewegung als Weichenstellung für sich kreuzende Lebenswege in Rothenburg wirkte.

Bei dem Vortrag, der im Rahmen der Rothenburger Diskurse vom Verein Alt-Rothenburg und dem Evangelischen Bildungswerk gemeinsam organisiert wurde, ging es darum, die Geschichten von Menschen im "evangelischen Rothenburg" zu erzählen, die "durch ihr Kommen und ihr Gehen, ihr Bleiben oder Abwenden unsere Stadt berührt, angerührt, aufgeregt, die jedenfalls Spuren hinterlassen haben", so Referent Dr. Dietrich Wünsch.

Seit dem 16. Jahrhundert bis ins beginnende 19. Jahrhundert war die Tauberstadt von der städtischen Verfassung und durch das Reichsrecht als evangelisch-lutherische Reichsstadt konstituiert.

Im ersten Teil seiner Ausführungen ging der Altdekan auf den Beitrag von Exulanten und Migranten zum Gelingen der Reformation in Rothenburg ein. Er empfahl grundsätzlich mit dem Begriff "Reformator" zurückhaltender umzugehen. Nur schwer könne er seinen Unwillen unterdrücken, wenn Johannes Teuschlein oder Andreas Karlstadt als "Rothenburger Reformatoren" genannt werden, da diese zur Gestaltung eines reformatorisch geprägten Gemeinwesens "nichts oder nur Negatives beigetragen" haben.

Im Februar 1544 fasst der Rat der Stadt mit Bürgermeister Johannes Hornburg den Entschluss zur Durchführung der Reformation – ein "Risiko mit ungewissem Ausgang", da es am theologischen Personal fehlt. Durch die Beziehungen zur Reichsstadt Nürnberg kommt Thomas Venatorius als "Gastprädikant" für wenige Monate an die Rothenburger Jakobskirche. Dort hält er am 23. März 1544 die erste "evangelische Predigt".

Melanchtons Empfehlung

Philipp Melanchton empfielt als Nachfolger den Magister Sigismund Staudacher. Mit ihm erfüllt sich der Wunsch des Rates nach einem "beharrlichen Prädikanten". Doch bereits nach eineinviertel Jahren im Amt verstirbt der, so Bürgermeister Hornburg, "fromme und geliebte Prediger". Ganz im Sinne Melanchtons unterstützt der Rothenburger Rat dessen Witwe und die acht Kinder.

Oswald Ruland, der wie Luther in Erfurt studiert hatte und als Priester aus seiner Heimat Deggendorf wegen seiner reformatorischen Haltung vertrieben wurde, folgt Staudacher von 1546 bis 1553 nach. Er wird Rothenburgs erster "Superintendent", also geistlicher Leiter des reichsstädtischen Kirchenwesens. Während dieser Zeit hat er die schwierigen Jahre des sogenannten "Interims" zu bewältigen. Er verlässt Rothenburg aus nicht überlieferten Gründen.

Mit dem Coburger Balthasar Schelchin kann man die leitende Position wiederum nur für zwei weitere Jahre besetzen. Er bittet nach heftigen Auseinandersetzungen mit dem Kaplan am Siechhaus, der Pfarrkinder von St. Jakob an sich gezogen haben soll, um seine Entlassung. Die von ihm in Rothenburg entworfene Kirchenordnung fand in der Stadt wenig Anklang und gehört zu den verlorenge-gangenen Dokumenten der örtlichen Reformationsgeschichte.

Referent Dr. Dietrich Wünsch. © Scheunenstuhl



Schelchins Amt übernimmt Simon Gerengel, der bereits ein Jahr als Diakon an der Jakobskirche tätig war. Der Niederösterreicher kam in seiner Heimat durch das Studium von Druckschriften mit dem Gedankengut der Reformation in Berührung und geriet dadurch ins Visier der Reformationsgegner. 1551 wurde er für dreieinhalb Jahre auf der Veste Hohensalzburg in Haft genommen und ging nach der Entlassung mit seiner Familie ins Exil.

Im Zuge einer personellen Neuorientierung des Kirchenwesens durch den Rat soll Gerengel sein leitendes Amt verlieren und mit einer Predigerstelle "abgespeist" werden.

In den theologisch erhitzten Zeiten nach Luthers und Melanchtons Tod wird er allerlei Irrlehren verdächtig. 1563 verlässt Gerengel deshalb Rothenburg in Richtung Burgbernheim. Er war mit seinen rund acht Dienstjahren länger als jeder andere vor ihm evangelischer Pfarrer an St. Jakob.

"Bodenständige Pfarrschaft"

Eine "bodenständige Pfarrschaft", so Dr. Wünsch konnte durch diese fast zwei Jahrzehnte dauernde Befruchtung und Beförderung des evangelischen Kirchenwesens in der Reichsstadt durch Migranten und Exulanten heranwachsen. Die Reformationsgeschichte Rothenburgs könne "als ein Umschlagplatz von geistigen und geistlichen Gütern, die Menschen aus vieler Herren Länder unter erheblichen persönlichen Einsatz hierher importiert und von hier exportiert haben", gesehen werden.

Im zweiten Teil des Vortrages standen Gemeinschaften von Menschen im Mittelpunkt, etwa protestantische Exulanten aus Österreich im 17. Jahrhundert. Obwohl Kaiser Ferdinand I. als entschiedener Gegner der reformatorischen Bewegung auftritt, werden die Städte und Märkte in Österreich mehrheitlich evangelisch. Ab etwa 1600 stellen Reformierungskommissionen Bauern und Bürger vor die Wahl, abzuschwören oder auszuwandern.

In die Orte des heutigen Dekanats Rothenburg kamen zu Beginn der 1650er Jahre die ersten Exulanten aus den österreichischen Ländern. Nach dem 30-jährigen Krieg erfolgte die Aufnahme der Fremden nicht nur aus einem Gefühl reiner Nächstenliebe heraus, sondern auch weil man insbesondere Handwerker und Männer im heiratsfähigen Alter brauchte.

Aber auch Exulanten aus Bayern fanden im Dekanat Rothenburg eine neue Heimat. Ihre Zahl ist im Vergleich zu den österreichischen Exulanten eher gering. Als "kaum zu überschätzen" bezeichnete der Referent den Beitrag der Exulanten aus katholischem Herrschaftsbereich für das "Wiederaufleben von Landwirtschaft, Handwerk und Gewerbe und für die Neubelebung von Kultur und Bildung, von städtischem und dörflichem Gemeinschaftsleben und von kirchlichem Gemeindeleben".

Mit den Siebenbürger Sachsen hat Rothenburg ein letztes Mal den Zuzug einer größeren Gruppe Evangelischer nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, die die Stadt "in vielfacher Hinsicht bereichert" hat. So konnten die evangelischen Gemeinden im Dekanat "ein hohes Maß an persönlichem Engagement der Siebenbürger" für die evangelische Kirche erleben.

Der anderen Seite der Migration sei in der Fachliteratur bislang wenig Augenmerk geschenkt worden, so Dr. Wünsch. Rothenburg hat nicht nur Exulanten aufgenommen, sie hat auch Exulanten geschaffen. "Hier besteht Nachholbedarf" in der Forschung lautet sein Urteil – viele der Zuhörer würden dies sicher gerne als Ankündigung eines weiteren Vortrags von ihm verstehen.

