Rekordfang in Neusitz: 120 Pfund schwerer Wels

Daniel Seyler aus Buch am Wald gelang damit Vereinsrekord - vor 40 Minuten

ROTHENBURG/NEUSITZ - Mit einem 120 Pfund großen Wels, den Daniel Seyler (23) in der Neusitzer Weiheranlage an die Angel bekam und mit tatkräftiger Unterstützung durch Bruder und Freunde aus dem Gewässer zog, hat er nicht nur für den Bezirksfischereverein Rothenburg Geschichte geschrieben und Vereinsrekord erzielt.

120 Pfund schwer: Daniel Seyler (li.) und sein Bruder Jonas präsentieren den Rekordwels. © privat



120 Pfund schwer: Daniel Seyler (li.) und sein Bruder Jonas präsentieren den Rekordwels. Foto: privat



Daniel Seyler (23) und sein Bruder Jonas (19), beide aus Buch am Wald, wollten am zweiten Weihnachtsfeiertag vor dem Mittag­essen noch ein bisschen angeln gehen. Das Wetter war nicht besonders schön. Es hatte nur vier Grad Lufttemperatur und es blies ein unangenehmer Wind. Zwei Stunden harrten sie schon aus und nichts hatte angebissen. Sie waren kurz davor wieder heimzugehen.

Große Flosse

Daniel Seyler erinnert sich: "Wie aus dem Nichts kam der Einschlag. Mein erster Gedanke war, ich hänge irgendwo fest, aber Bruchteile später kam eine große Flosse aus dem Wasser. Da war mir klar: Das ist ein großes Teil." Allerdings war seine Angelausrüstung alles andere als auf diesen Fall ausgelegt. Er hatte nur feines Gerät im Einsatz: einen kleinen Gummifisch, eine 28 Gramm Rute mit einer Schnur, deren Tragkraft auf maximal neun Kilo ausgelegt war: "Mir war klar: das wird länger dauern."

Nach kurzer Zeit forderten er und sein Bruder Verstärkung an. Zwei Freunde kamen dazu und halfen mit. Sie seien sich nicht sicher gewesen, ob sie diesen Fisch zu zweit überhaupt aus dem Wasser bekommen können. Nach anderthalb Stunden hartem Kampf wurde der Wels langsam müde und es gelang, ihn langsam zu sich her zu ziehen. Dank großen Einsatzes seines Bruders und der beiden Freunde konnten sie schließlich den Riesenfang landen.

Stolz präsentiert

"Wir fielen uns vor Freude in die Arme. Einen solch großen Fisch hatten wir noch nie gesehen. Das ist der Fang meines Lebens. Der Wels ist 2,07 Meter lang und 120 Pfund schwer. Ein unvergesslicher Moment und das schönste Geschenk, das ich an Weihnachten bekommen habe", erinnert sich Daniel Seyler. Voller Stolz brachte er den Fang heim nach Buch am Wald und präsentierte ihn dort den staunenden Bewunderern. Kein Zweifel. Wer so etwas vorzeigen kann, muss sich nicht vorhalten lassen, es handle sich nur um Anglerlatein.

ww