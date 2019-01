Rothenburg: 23-Jähriger schlägt Security-Mann ins Gesicht

Täter leistete bei seiner Festnahme enormen Widerstand

ROTHENBURG - In einer Rothenburger Gaststätte hat ein 23-Jähriger einem Security-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Selbst als die Polizei den Randalierer festnehmen wollte, wehrte dieser sich vehement und beleidigte die Beamten.

In der Nacht zum Sonntag hielt sich der 23-Jährige, der aus einem Creglinger Ortsteil stammt, in einer Gaststätte in der Schweinsdorfer Straße auf. Aus noch ungeklärter Ursache schlug er gegen 3.45 Uhr plötzlich einem Security-Mitarbeiter mit der blanken Faust ins Gesicht. Die Betreiber der Gaststätte haben sofort die Polizei verständigt. Als die eingetroffenen Beamten den 23-Jährigen jedoch festnehmen wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Der 24-Jährige war mit mehr als zwei Promille deutlich alkoholisiert, so die Polizei.

