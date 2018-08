Rothenburg: Besuch in der Werkstatt der Diakonie

ROTHENBURG - Lichtdurchflutete, helle und moderne Räume, zufriedene und freundliche Menschen, gepaart mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre – das ist der Gesamteindruck, den Mitglieder und Fraktion der "Unabhängigen Rothenburger" beim Besuch der Werkstätten für Menschen mit Behinderung mitnehmen konnten.

Werkstattleiter Helmut Assel (2.v.r.) erklärt das Konzept seiner Einrichtung. Foto: privat



Seit 1980 betreibt die Diakonie die Werkstatt der Dienste für Menschen mit Behinderung in Rothenburg, wobei man seit 2016 am neuen Standort in der Erlbacher Straße mit selbstständiger Werkstattverwaltung ansässig ist. Von 60 Maßnahmeplätzen sind derzeit 48 besetzt. Die Beschäftigten kommen überwiegend aus Rothenburg und dem direkten Umland.

Der zertifizierte Berufsbildungsbereich ermöglicht den Beschäftigten mit 14 Ausbildungsmodulen innerhalb einer zweijährigen Ausbildungszeit mit dem Prinzip des ganzheitlichen Denkens allgemeine Arbeits- und Kulturtechniken zu erlernen. Kochen lernen in der betriebseigenen Lehrküche sei nur ein Teil einer praktischen Ausbildung für die Hilfe zur Selbstständigkeit, so Werkstattleiter Hartmut Assel in seinen ausführlichen Erläuterungen.

Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Region

Basis für die Werkstätten ist dabei die Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Region. So arbeitet zum Beispiel das "Green-Team" mit einem großen Maschinenpark und mehreren Beschäftigten in der Landschaftspflege. Mit speziellen Bergmähmaschinen werden Wiesen im Taubertal und an den Hängen ebenso gepflegt, wie der Grüngürtel um die Stadt und die Riviera. Für jede Fläche besitzt man ein geeignetes Gerät.

Harmonische und konstruktive Teamarbeit kann man auch bei der Montage- und Verpackungsgruppe beobachten. Außerdem ist man innovativ bei individuellen Geschenkideen. Ein neuer Gravurlaser ermöglicht beispielsweise persönliche und originelle Glas-, Holz- oder Plastikgravuren. Nach Anleitung von Fachkräften können die Beschäftigten diese Maschinen selbstständig bedienen.

Eine Stickmaschine gibt Handtüchern und anderen Textilien eine eigene Note. So lassen einige Unternehmen beispielsweise ihre Arbeits- und Messebekleidung in den Werkstätten besticken. Über einen zukünftigen eigenen Internet-Shop kann man diese Artikel kaufen. Auch ein Werkstattverkauf ist vor Ort möglich.

Die Besuchergruppe zeigte sich sehr beeindruckt, mit wie viel Einfühlungsvermögen die Fachkräfte den Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

