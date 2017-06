Rothenburg: Bund unterstützt Sanierungen

ROTHENBURG - Es gibt immer etwas zu tun zum Schutz und zur Pflege des Kultur­erbes. Damit die Städte die Aufgaben und Herausforderungen besser bewältigen können, unterstützt der Bund die Sanierung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen mit Programmen.

Tüchtige Zimmerleute auf dem Turmdach: die Gesellen Luca Döllinger und Patrik Parrisch sowie Lehrling Kathrin Auer. Foto: Schäfer



Dazu gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen, die durch Mittel der Länder und Kommunen ergänzt werden. Der 33 Meter hohe quadratische Mauerturm in der Röderschütt wurde Ende des 14. Jahrhunderts erbaut und nach der teilweisen Kriegszerstörung im März 1945 wiederhergestellt. Der Turmhelm hatte im Bombenhagel Feuer gefangen und wurde so schwer beschädigt, dass er einsank und seitlich wegkippte. Die durch Brandhitze und Granatsplitter verursachten Spuren sind auch heute noch sichtbar am Mauerwerk.

Auch der Zahn der Zeit hat kräftig an dem Bauwerk genagt. Der Stein bröselt, splittert und verwittert. Außerdem war das Dach undicht. Die von außen eindringende Feuchtigkeit konnte nicht mehr abtrocknen und sammelte sich an den Dachsparren und Balken. Mit der Folge: Holzbauteile verwitterten, verfielen und faulten. Die Zimmererarbeiten am Dachstuhl bewerkstelligt die Firma Lederer aus Flachslanden.

Der Handwerksbetrieb kam als günstigs­ter Bieter des öffentli-chen Ausschreibungsverfahrens zum Zuge. Die Stadt ist bei der Vergabe von Bauaufträgen an die Zuschlagskriterien gebunden. Nach der Dachsanierung arbeiten Steimetze an der Turmfassade. Das ganze Ausmaß der Schäden hat sich erst bei der Inaugenscheinnahme der Situation vor Ort gezeigt. Vom Baugerüst aus lässt sich die Gegebenheit genauer beurteilen. Um sich einen eindrucksvollen Überblick zu verschaffen, hatte sich das Bauamt zunächst auf eine stichprobenmäßige Überprüfung unter Einsatz einer Hubarbeitsbühne beschränkt.

Mehr Aufwand

Inzwischen steht fest, dass die Maßnahme erheblich mehr Aufwand erfordert mit zusätzlichen Mehrkosten. Als Gesamtsumme werden rund 165000 Euro beziffert. Die Arbeiten ziehen sich voraussichtlich noch bis in den August hinein. Im Sockelbereich des Turms wurde vorwiegend grob bearbeiteter Sandstein verbaut, eine eher weiche Gesteinssorte. Das obere Drittel des Turms besteht aus massiven Muschelkalkquadern. Warum man in der Bauzeit diese Riesentrümmer hochgezogen hat, erschließt sich Bauamtsmitarbeiter Andreas Hauf (40) nicht ganz.

Zuständig für Altbauerhaltung und Denkmalpflege: Andreas Hauf vom Stadtbauamt. Foto: Schäfer



Deswegen kann er nur spekulieren, dass es sich um Quadermaterial in Zweitverwendung handelt, das möglicherweise aus der Alten Burg stammt und zum Aufmauern des Hohennersturms verwendet wurde. "Aber das ist eine vage und ungesicherte Vermutung", sagt der gelernte Steinmetz und Steinbildhauermeister, der sich zum staatlich geprüften Techniker für Altbauerhaltung und Denkmalpflege weiterqualifiziert hat. Seit April 2016 ist der gebürtige Rothenburger und zweifache Familienvater beim Bauamt beschäftigt und für den Unterhalt der Mauern, Türme, Brunnen sowie den städtischen Scheunen zuständig, außerdem für den Unterhalt der Friedhöfe.

Mangel an Mitarbeitern

Der Unterhalt des Rathauses, der Rats­trinkstube und des Reichsstadtmuseums zählen ebenso zu seinem Aufgabenbereich wie Stadtarchiv, Jugendzentrum, Sportgelände und Halle, Kleindenkmale (Grenzsteine, Bildstöcke) sowie bauliche Maßnahmen am Bauhof. An Betätigungsfeldern mangelt es dem städtischen Mitarbeiter, der im hohenlohischen Vor­bachzimmern wohnt, sicher nicht. Im Prioratsgarten als Teil des heutigen Reichsstadtmuseums setzen Mitarbeiter der Hochbaufirma Wüst aus Schweinsdorf die historische Stadtmauer instand.

Der Hauptzweck der Arbeiten ist deren Sicherung und das Verfugen von lockeren Steinen. Für das nächste Vorhaben läuft bereits die Ausschreibung. Der kleine Brunnen vor dem Plönlein ist durch altersbedingte Schäden ziemlich marode und muss überholt werden, sagt Andreas Hauf. Die Stadt will nicht nur in Sachen Sanierung ihre wichtige Vorbildfunktion ausüben, sondern auch in der Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes. Aber Sicherheit kostet Geld. Das gilt auch für alle kommunalen Gebäude.

