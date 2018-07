Rothenburg: Die Auswirkungen eines guten Betriebsklimas

ROTHENBURG - Was ist das überhaupt: Unternehmenskultur? Welches Ansehen ein Betrieb genießt, wird nicht allein von seinen Produkten und Dienstleistungen bestimmt, sondern auch von der Art, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht.

Die beste Motivation ist die Identifikation: Neuberger-Geschäftsführer Klaus Lenkner (4.v.li) investiert in Mitarbeiterbindung. © sis



Wenn zutrifft, dass die Unternehmenskultur Auswirkungen auf den Geschäftserfolg hat, dann kann sie nicht nur aus so wolkigen Worten wie "Klima", "Werten und Überzeugungen" bestehen. Dann muss sie sich handfest im Alltag bemerkbar machen – unter anderem mit guter Kommunikation. Mitarbeiter, die zufrieden und emotional mit dem Arbeitgeber verbunden sind, sich mit ihm identifizieren, sind die beste Werbung für das Unternehmen.

Schönes Beispiel: Gestandene Fachkräfte der Firma Neuberger, die gerne über das reguläre Rentenalter hinaus im Unternehmen weiterarbeiten. Sie üben eine Teilzeitbeschäftigung oder einen Minijob aus und freuen sich, dass ihre fachlichen Qualitäten weiter gefragt sind und die sozialen Kontakte zu den geschätzten Kollegen fortbestehen.

Unterschiedliche Generationen am Arbeitsplatz können sehr befruchtend wirken. Wichtig ist immer der Austausch. Die jüngeren Mitarbeiter haben vielleicht einen schnelleren Zugang zu neuen Technologien. Auf der anderen Seite sind Innovationsprozesse eben Prozesse. Und da ist nicht nur der Geistesblitz gefragt. Es tauchen auch Fragen und Problemstellungen auf, wo die Jüngeren eventuell noch nicht über die Erfahrung und das aufgebaute Know-how verfügen, was aber die Älteren durchaus mitbringen.

Gutes Betriebsklima

Erhard Himmler, Johannes Zabel, Bernd Deutschmann und Hans Köhler sprachen beim Pressetermin mit großer Wertschätzung von ihrer Arbeit und ihrem Arbeitgeber. Auch Martin von Wittke Norbert lässt auf "Neuberger" nichts kommen. Der Neusitzer ist seit kurzem "endgültig in Rente" und bastelt gern an Autos. Nach 44 Jahren und 4 Monaten im Unternehmen hängte er freiwillig noch 35 Monate dran, weil er sich an seiner Arbeitsstelle wohlfühlte. Im September 1970 war er in die Firma Neuberger eingetreten. Sie hatte damals noch ihren Sitz am Hasaparkplatz und zog später dann an den Kaiserweg um. "Ich wurde mit der Personalnummer 13 eingestellt", erzählt Martin von Wittke Norbert. Bei der Projektplanung wurde seinerzeit noch mit Tusche gezeichnet.

Stolz erzählt die Gruppe von der Entwicklung des Unternehmens und mit Anerkennung vom guten Führungsstil. Da schwingen immer Emotionen mit. Sie sprechen mit großer Empathie von ihrem langjährigen "Chef" Gerhard Neuberger. Der Firmengründer feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag und nahm das Fest zum Anlass, seinen langjährigen Wegbegleitern stilvoll Danke zu sagen.

Gerhard Neuberger habe die Belegschaft auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusammengehalten und sich für sie eingesetzt, hieß es. Die Mitarbeiter wurden von ihm in respektvoller Art gefordert, aber auch gefördert. Geschäftsführer Klaus Lenk­ner und Prokurist Friedrich Uhl setzen diese Gemeinschaftsbindung im Unternehmen fort und pflegen Werte wie Nachhaltigkeit, Gemeinsinn und Fairness. Dazu gehören auch Maßnahmen der Mitarbeiterbindung, was sich positiv auf das Unternehmen auswirkt und die älteren Mitarbeiter im Rentenalter motiviert, weiter freudig ihrem Job nachgehen. Neuberger hat längst das Potenzial entdeckt, das in der eigenen Belegschaft steckt, um den Bedarf an Fachkräften zu decken. Die Zahl der Nachwuchskräfte, die auf den Markt kommen, reicht nicht aus, um die Vakanzen zu schließen. Die älteren Mitarbeiter sind zuverlässig, pflichtbewusst und verfügen mit ihrem Wissen und ihrem Mehr an Berufs- und Lebenserfahrung über ein Kapital, von dem das Unternehmen profitiert.

Ein fliegender Firmenbotschafter

Neuberger beschäftigt inzwischen über 530 Mitarbeiter und feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Das Unternehmen gehört seit dem Jahr 1995 zur Weishaupt-Gruppe, die weltweit im Bereich der Feuerungs- und Energietechnik tätig ist. Zum Jubiläum hat Neuberger einen Heißluftballon als sympathischen Werbeträger angeschafft, der am Himmel alle Blicke auf sich ziehen soll.

Am kommenden Sonntagabend wird er offiziell getauft und zum ersten Mal über Rothenburg abheben, wenn das Wetter mitspielt. Als Startplatz ist die Wiese hinter dem Firmengelände vorgesehen oder die Ballonwiese im Taubertal. Zu diesem Anlass kommt Thomas Weishaupt, der in der Geschäftsführung der Weishaupt Holding tätig ist, mit Frau und Kindern nach Rothenburg und wird bei der Jungfernfahrt des neuen Ballons mit an Bord sein.

Der Neuberger-Ballon sei kein Ausdruck unternehmerischer Höhenflüge, sagt Klaus Lenkner, sondern vorrangig dafür gedacht, die Bekanntheit des Unternehmens in der Region zu steigern – über Landesgrenzen hinweg. Im Unternehmen selbst lege man Wert auf Nachhaltigkeit zwischen Konsolidierung und Wachstum.

Die gute Firmenentwicklung gebe Anlass zur Freude. "Wir haben einen guten Auftragsbestand, aber sehen auch mit offenen Augen, was in der Welt passiert", sagt Klaus Lenkner. Auf der einen Seite der globale Handel, besonders der Exportweltmeister Deutschland gehörte zu den Gewinnern, aber auch der Rückgang der offenen Grenzen mit Handelsbeschränkungen, Investitionsbarrieren, Strafzöllen, Preisvorgaben. Immer mehr Länder, auch Industrienationen greifen zu solchen Maßnahmen.

Jahrelang kannte der Welthandel nur eine Richtung: Er nahm zu. Die Welt rückte wirtschaftlich näher zusammen. Doch diese Entwicklung kehrt sich derzeit um. Wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit sich entwickelt, ist eine der vielen offenen Fragen. Der Mittelstand blickt mit gemischten Gefühlen auf den internationalen Handel.

