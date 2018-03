Rothenburg: "Duales System" macht international Schule

ROTHENBURG - Eine Gruppe Chinesischer Schulleiter ist am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Rothenburg-Dinkelsbühl zu Gast. In drei Gruppen hospitierten die Gäste während des Unterrichts in verschiedenen Berufsgruppen.

Der Austausch macht Schule und fördert den Wissentransfer. Foto: Schwandt



So besuchten sie in der Nahrungsabteilung Andreas Bonk mit seinen Köchen, Hans Grum mit den Fleischern und Fleischereifachverkäuferinnen, Margit Schwandt mit den Hotelfachleuten und Hans-Joachim Horlbeck mit der Grundstufe für Gastronomie. In der Berufsfachschule für Kinderpflege luden Thomas Amann, Christa Markert und Katja Scholpp mit den KinderpflegerInnen in ihren Unterricht ein.

Auch in den Werkstätten bei den Kraftfahrzeugmechaniker mit Jürgen Schäfer und Richard Geuder, den Metallbauern mit Bernd Ehnes und den Malern und Lackierern mit Markus Löschel waren die Schulleiter herzlich willkommen. Die Hotel- und Restaurantfachleute mit Johanna und Marco Juran hatten die Gäste zudem zum Abschlussprojekt unter dem Motto "Frühlingserwachen" gebeten und ihnen Cocktails mit einem anschließenden Drei-Gang-Menü serviert. Zudem besichtigten die Chinesischen Schulleiter verschiedene Rothenburger Ausbildungsbetriebe und statteten der Schule in Dinkelsbühl einen Besuch ab.

Die achtzehn Schulleiter kommen vom Berufsbildungszentrum Xilinguole, der bedeutendsten Berufsschule im Landkreis Tumotezuo und der Berufsoberschule im Landkreis Wuyuam, der Berufsschule Manzhouli, der Berufsschule im Landkreis Arong, den Berufsbildungszentren Ningcheng und Wulanhaote, den Berufsschulen im Kreis Dangchang und Zhangjiachuan, der Berufsschule für Maschinenbau in Youngchang, der Facharbeiterschule Dieselmotorwerk Weichai, der Berufsschule Huangzhong by Xining und dem Berufspädagogischen Fortbildungszentrum der Hanns-Seidel-Stiftung in Qingzhou.

Die Berufliche Bildung in Bayern hat weltweit einen hervorragenden Ruf, nicht zuletzt deshalb, weil die Schüler im sogenannten "Dualen System", also im Betrieb und der Berufsschule ausgebildet werden. Diese Art der Ausbildung stößt auch in China auf großes Interesse.

