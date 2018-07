Rothenburg: Ein Blick hinter die Kulissen einer Zeitung

ROTHENBURG/GESLAU - Rollentausch im Doppelpack: Normalerweise sind es ja Journalisten, die ihrem Gegenüber interessante Informationen entlocken wollen. Nun haben die Schüler zweier Schulen den Spieß umgedreht.

Kreative Zweitverwertung: Die Viertklässler der Grundschule Geslau-Windelsbach präsentieren ihre Zeitungs-Hüte. © Scheuenstuhl



Das Medienprojekt der Nürnberger Nachrichten zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche im Rahmen des Unterrichts mit dem Medium Zeitung vertraut zu machen. Die Viertklässler der Grundschule Geslau-Windelsbach etwa stöberten zwei Wochen lang jeden Tag in den zugeschickten Zeitungsexemplaren – am liebsten auf dem Boden der Aula mit viel Platz um sie herum zum Ausbreiten der Seiten. Sie erarbeiteten sich, welche Ressorts es denn überhaupt gibt und welche unterschiedlichen Themen in der Zeitung aufgegriffen werden.

Für die Achtklässler der Oskar-von-Miller-Realschule wurde die Lokalzeitung ebenfalls für eine gewisse Zeit zum täglichen Begleiter. Auch bei ihnen ging die Beschäftigung mit den gedruckten Seiten über das bloße Lesen der Inhalte weit hinaus. Sie analysierten zudem, wie so ein Artikel aufgebaut ist und welchen Zweck er erfüllen soll. Sie wurden aber auch selbst aktiv: In kleinen Gruppen verfassten sie nämlich eigene Reportagen – inklusive Thema finden, Interviews führen, im Internet recherchieren, Fotos auswählen sowie die gesammelten Informationen beim Schreiben auf das Wesentliche reduzieren. Sie konnten dadurch hautnah erfahren, wie viel Aufwand in wenigen Zeilen stecken können.

Zu den jeweiligen Ressorts der Tageszeitung wählten die Viertklässler diejenigen Berichte aus, die sie am meisten interessierten, weil beispielsweise jemand Bekanntes wie der Windelsbacher Bürgermeister darin zu sehen war, und hängten sie auf. Natürlich war der Platz für das Ressort Sport gut gefühlt mit Berichten von der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Lokale war aber ebenfalls würdig vertreten.

Viele Fragen zum Journalisten-Alltag

Doch mit dem gedruckten Blatt sieht man ja nur das Ergebnis eines Journalisten-Arbeitstages. Um aber auch einmal zu erfahren, was genau passieren muss, bis eine ganze Ausgabe schließlich in trockenen Tüchern ist, besuchte eine Redakteurin der Lokalzeitung die Klassen. Viele der Geslauer Grundschüler waren selbst schon einmal in der Zeitung, meist in Berichten über schulische Veranstaltungen. Sie wollten vor allem wissen, ob die Arbeit Spaß mache, woher die Informationen für die ganzen Artikel kommen, aber auch wie das denn mit dem Drucken genau funktioniert. Ebenso interessierte sie, wie viele Personen denn an der Zeitung mitarbeiten und wann man als Redakteur morgens mit der Arbeit beginne beziehungsweise wann man endlich Feierabend habe.

Die Achtklässler der Oskar-von-Miller Realschule hatten ebenfalls viele Fragen, was die journalistische Praxis betrifft. Während der Beschäftigung mit der Zeitung war vor allem die Rubrik "Der Leser hat das Wort" heiß diskutiert: "Wer schreibt eigentlich einen Leserbrief?" und "Wird daran etwas verändert bevor er gedruckt wird?" waren Fragen dazu. Aber auch, ob man für diesen Beruf besonders gut in Deutsch sein muss wollten die Jugendlichen wissen – neben der Höhe der Bezahlung. Sie selbst könnten sich zwar auch vorstellen Artikel zu schreiben, aber dann nur über etwas, das sie wirklich interessiert. Wenn sie zwischen der gedruckten Zeitung und ihrer online Version wählen müssten, würden sie sich für Letzteres entscheiden, so die einhellige Meinung.

