Rothenburg: Ein fröhliches Miteinander beim Fest der Vielfalt

ROTHENBURG - Durch Heterogenität in der Gesellschaft und Migration hat das Deutschsein viele Gesichter. Rothenburg ist noch bunter geworden - und damit auch das inzwischen vierte Fest der Vielfalt, das am vergangenen Samstag mit Sport, Kultur, Musik und kulinarischen Angeboten lockte.

Das Fest der Vielfalt fand viel Anklang in der Bevölkerung.



Das Fest der Vielfalt fand viel Anklang in der Bevölkerung. Foto: sis



Multikulti ist eine Bereicherung, wenn man daran arbeitet. Nicht zuletzt ist es diese Pluralität und Offenheit, die die Stadt Rothenburg prägt und ausmacht. Das Fest vor und in der Reichsstadthalle war eine Einladung, diese Vielfalt besser kennenzulernen. Damit Menschen unterschiedlicher Kulturen miteinander ins Gespräch kommen, sich kennen und schätzen lernen, engagieren sich Mitbürger in Vereinen und Institutionen. Sie übernehmen damit wichtige gesellschaftliche Aufgaben und setzen sich auch für die wirkliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ein, um durch einen offenen Umgang für Verständnis und Akzeptanz auf allen Seiten zu sorgen.

In ihrer Begrüßungsrede zum Fest warb Organisatorin Irmgard Fischer für Fairness und Toleranz im Miteinander. "Die Populisten mit scheinbar einfachen Lösungen finden auch bei uns ihre Anhänger." Deshalb sei es wichtig, sich für eine demokratische Gesellschaft einzusetzen: "Jeder an seinem Platz und mit seinen Mitteln und Möglichkeiten."

Vielfalt statt Einfalt sei ein Prozess, der das ganze Jahr über stattfindet, sagte Oberbürgermeister Walter Hartl und dankte allen, die sich für ein friedliches multikulturelles Zusammenleben einsetzen. Heinz Henninger als Integrationsbeauftragter des Landkreises sah in dem Fest der Vielfalt ein weiteres Zeichen gelebter Willkommens- und Anerkennungskultur. Im Landkreis leben und arbeiten rund 9000 Menschen aus anderen Ländern der europäischen Union. Im Zuge der Flüchtlingswelle hat der Landkreis 2200 Zuwanderer aufgenommen. Sie sind in 253 Wohnungen und 15 Gaststätten beziehungsweise Pensionen untergebracht, sagte Heinz Henninger. Er verwies auf das Ergebnis einer Bevölkerungsstatistik, wonach viele deutsche Staatsangehörige einen Migrationshintergrund haben, wenn sie ihren Stammbaum durchforsten. Er selbst habe herausgefunden, dass die Vorfahren seiner Mutter im 17. Jahrhundert aus Österreich eingewandert sind.

An verschiedenen Stationen konnten die Besucher unterschiedliche Spiele oder Aktionen erleben.



An verschiedenen Stationen konnten die Besucher unterschiedliche Spiele oder Aktionen erleben. Foto: sis



Die Fülle bürgerschaftlichen Engagements zeigte sich am Angebot der Freiwilligenarbeit an fünfzehn verschiedenen Informationsständen im Spitalhof. Unterstützt werden Schüler, Jugendliche, Blinde- und Sehbehinderte, Menschen nach einem Schlaganfall, Flüchtlinge, Migranten, Städtepartnerschaften, Frauenanliegen, Dritte-Welt-Projekte, die barrierefreie Gestaltung der Stadt. Auch die Unternehmerschaft der Rothenburger Integrationshilfe und die Türkisch-Islamische Gemeinde zeigten Flagge.

Andere Länder und Kulturen konnten Kinder auch bei einem bunten Spielegrogramm im Freien entdecken. Derweil ging es in der Reichsstadthalle Schlag auf Schlag mit den Darbietungen. Der Trommelgruppe "Red and the Colours", folgten der Kinderchor von St. Jakob, eine junge türkische Tanzgruppe, die Montessori-Band, der ZuSi-Chor und das Thea­ter der Vielfalt. Die Ansbacher Bauchtanzgruppe Lunamar, die Band "Stereomat" aus Spalt und die Knights-Cheerleader vervollständigten das Programm. Es wurde ausgiebig beklatscht.

Der multikulturelle Lebensstil zeigte sich nicht zuletzt beim Essen und Trinken. Ein gelungenes Fest zu einem besonderen Anlass. Es regte dazu an, offen auf andere zuzugehen und über die Bedeutung von Identität, Heimat und Deutschsein neu nachzudenken.

