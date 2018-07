Rothenburg empfängt Bürgermeisterin aus Texas

Arlington möchte Rothenburg nicht nur als Weihnachtsmarkt-Tutor haben - vor 59 Minuten

ROTHENBURG - Die Bürgermeisterin von Arlington, Texas, stattete Rothenburg einen Besuch ab. Die mittelfränkische Kleinstadt ist seit 2013 Tutor des Christkindl Market in Arlington. Nun nutzen die Rothenburger den Besuch, um auch den Bildungsbereich durch eine Zusammenarbeit der Universitäten auszuweiten.

Ken Whitson (Stadtverwaltung Arlington), Montie Green (Stadtverwaltung Arlington), Sheri Capehart (stellvertretende Bürgermeisterin Arlington) mit Oberbürgermeister Walter Hartl. © Privat



Seit 2013 ist Rothenburg Tutor des Christkindl Market in Arlington/Texas, im Großraum Dallas/Fort Worth gelegen). Jetzt war die Freude groß bei den Verantwortlichen ob der Tauber, eine Delegation von dort empfangen zu dürfen.

Und dabei etwas die Weichen dafür zu stellen, dass die Verbindungen dabei sogar noch ausgebaut und auf ein weiteres Feld ausgedehnt werden können. Der Austausch auf touristischer Ebene wird nun nämlich auch durch einen im Bildungsbereich ergänzt.

Campus-Abstecher

Unter Leitung der stellvertretenden Bürgermeisterin von Arlington, Sheri Capehart, hat bei dem Besuch ob der Tauber eine kleine Delegation dem Campus Rothenburg einen Besuch abgestattet.

Von links: Professor Dr. Dominik Kögel (akademischer Direktor Campus Rothenburg der Hochschule Ansbach), Sheri Capehart (stellvertretende Bürgermeisterin Arlington) und Dr. Jörg Christöphler. © Privat



Neben dem Ausbau der Partnerschaft in Fragen des Weihnachtsmarktes ist es auch ein Ziel, auszuloten, inwiefern sich Kooperationsmöglichkeiten mit der University of Texas in Arlington oder anderen Bildungsträgern anbieten.

Dem akademischen Direktor des Campus Rothenburg, Prof. Dr. Dominik Kögel, ist sehr daran gelegen, für Rothenburg einen universitären Partner in den USA zu erschließen. Auch Oberbürgermeister Walter Hartl ist es wichtig, über die bestehende touristische Kooperation hinaus Perspektiven der weiteren Zusammenarbeit mit Arlington zu finden.

Die texanische Delegation unter Leitung von Sheri Capehart war von dem Rothenburger Campus sehr angetan und hat versprochen, die Anliegen an Präsident Dr. Karbhari von der University of Texas heranzutragen.

jc