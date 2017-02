Rothenburg: Festspiel unter neuer Führung

ROTHENBURG - Etwas holprig ist bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Festspiels zur Nachwahl einer neuen Spitze der Start in eine hoffentlich ruhigere und konstuktivere Phase verlaufen. Allerdings lag das weniger an den Personalien als vielmehr an Problemen bei der Abrechnung der Pfingst-Festspiele 2016.

Neue Festspiel-Spitze: v.l. Jürgen Baumann, Carola Siegmund, Josef Baumann. Alexander Zierer, Uwe Weinhart, Jacqueline Weinhart, Günter Laudenbacher und Markus Pfalzer. Foto: Weber



Kassier Willi Friedlein hatte in seinem Bericht für das zurückliegende Jahr dringend Verbesserungen beim Zählen der vorhandenen und der abgegebenen Bändchen und des eingenommenen Geldes an den Kassen empfohlen. Es müsse künftig absoluter Wert auf die genauere Erfassung gelegt werden und auch auf das Vier-Augen-Prinzip.

Revisoren-Sprecher Jürgen Pfaffelhuber warb trotz gewisser offener Fragen bei der Abrechnung der Pfingst-Festspiele 2016 für eine Entlastung von Vorstandschaft und Hauptausschuss. Aber der Versuch, diesen Weg per Akklamation freizumachen, ging zunächst in einem Auszähl-Dilemma unter.

Geld blieb auf der Strecke

Erst als der bis dahin als zweiter Vorsitzender amtierende Markus Friedlein auf drängende Fragen aus der Versammlung die Karten offengelegt hatte, klappte es. Das Ausmaß der entdeckten, aber offensichtlich nicht mehr aufzuklärenden Unregelmäßigkeiten bezifferte er auf 9300 Euro.

Wie und wo das Geld auf der Strecke geblieben ist? Er wolle doch keinem unterstellen, sich persönlich bereichert zu haben, betonte Kassier Willi Friedlein und empfahl künftig unter anderem sogenannte Safe-Bags (enthaltenes Geld kann ohne Beschädigung des Behältnisses nicht mehr entnommen werden) mit Unterschriften-Dokumentation.

Vorher hatte er Positives zu verkünden. Trotz eines relativ kalten Pfingstfestes errechnet sich für 2016 ein Gewinn von immerhin über 26.000 Euro. Beim Historiengewölbe sei es erfreulicherweise gelungen, den Abwärtstrend der letzten Jahre zu stoppen (Einnahmen über 80.000 Euro, Ausgaben knapp 33.500 Euro).

Die Jahreseinnahmen des Festspiel-Vereins sind auf fast 240.000 Euro geklettert. Aber in den Jahresausgaben von fast 214.000 Euro ist ein so hoher Anteil an Fixkosten enthalten, dass der Kassier in diesem Jahr nur empfehlen kann, angesichts dünner Rücklagen für größere Investitionen erst den Ausgang des Pfingstfestes abzuwarten.

Nach erteilter Entlastung traten mehrere Posten-Inhaber zurück: die Kassiere Willi Friedlein und Alexander Schopf sowie vom Hauptausschuss Klaus Beyer, Thomas Grömer, Timo Herrscher, Andreas Krasser, Gernot Reizammer (aus gesundheitlichen Gründen), Thomas Schwarz und Peter van Bocksen (aus gesundheitlichen Gründen). Auch Zeugmeister Jürgen Baumann stellte sein Amt formell zur Verfügung, stellte sich aber anschließend wieder zur Wahl.

Die Wahl war damit reine Formsache. Alexander Zierer konnte als neuer Vorsitzender etwas über 87 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. Stellvertreter Josef Baumann erreichte knapp 52 Prozent. Stellvertreter Uwe Weinhart kam auf fast 92 Prozent, Schatzmeister Markus Pfalzer auf über 97 Prozent und Schatzmeister Günter Laudenbacher auf knapp 66,5 Prozent.

Als Schriftführerin gewählt wurde außerdem Jacqueline Weinhart. Sie fungiert gemeinsam mit Carola Siegmund, die bei den Wahlen im vergangenen Frühjahr in die Vorstandschaft aufrückte und weiter amtiert. Als Zeugwart erhielt Jürgen Baumann das Vertrauen der Versammlung. Er ist in diesem Amt gemeinsam mit Andreas Jesse tätig, der ebenfalls im vergangenen Frühjahr gewählt wurde.

Mehr Tiefen als Höhen

Er habe in den letzten Wochen und Monaten, als es galt, für Pfingsten schnellstmöglich zu Neuwahlen überzuleiten, mehr Tiefen als Höhen erlebt, hatte Markus Friedlein vor seinem Rücktritt als stellvertretender Vorsitzender bekannt. Enttäuscht zeigte er sich, dass er keinen Ruck durch den Verein gehen spürte und es nicht mehr als ein Prozent der Mitglieder als ihre Pflicht ansahen, sich einzusetzen.

Der neuen Vorstandschaft wünschte er weise, glückliche Entscheidungen. Als neuer Vorsitzender dankte Alexander Zierer dem nach eigener Ankündigung aus seinem Amt scheidenden Markus Friedlein unter dem Applaus der Versammlung für dessen überaus engagierten Einsatz für den Festspiel-Verein "Historischer Meistertrunk" in der zurückliegenden Phase.

Gegenüber unserer Redaktion zeigte sich der neue Mann an der Spitze im Anschluss an die Ergänzungswahlen zum Vorstand dankbar, dass es an dem Abend gelungen sei, ein Bild der Geschlossenheit zu vermitteln. Nicht er und auch nicht die Vorstandschaft allein werden es allerdings schaffen, den Verein wieder nach vorn zu bringen, betonte er: "Dazu brauchen wir alle."

