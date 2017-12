Rothenburg: Flüchtige Esel auf der Eselsbrücke

Ein nicht alltäglicher Einsatz für die Polizeibeamten - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Zwei flüchtige Esel hielten die Polizei im Taubertal am Montag auf Trab: Mehrere Zeugen berichteten von dem tierischen Paar, das sich schnellen Schrittes einer Staatsstraße näherte.

Zwei Esel waren am Montagnachmittag im Taubertal, zunächst an der Eselsbrücke, später nahe des Sauturms, in Richtung Staatsstraße 1022 unterwegs. Mehrere Anrufe gingen deshalb bei der Polizei ein. Doch wenig später verlor sich ihre Spur, so dass die Fahndung ausgeweitet werden musste. Offenbar hatten die Esel noch vor Eintreffen der Streife einen Durchschlupf in der mittelalterlichen Wehrmauer gefunden.

Die Ausreißer tauchten am anderen Ende der Altstadt in der Rödergasse wieder auf. Beherzte Passanten brachten die beiden in einen umzäunten Hof hinter Schloss und Riegel. Der Eselhengst Max und seine Herzdame Maria zeigten jedoch vor den Uniformierten wenig Respekt: Sie vertrieben sich in der Umzäunung ausgelassen die Zeit mit Fangspielen. Der ermittelte Tierhalter führte seine Esel kurz darauf nach Hause.

vek