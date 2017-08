Rothenburg ist eine der beliebtesten Kleinstädte

Fränkische Gemeinde sammelte gut 40.000 Instagram-Hashtags - vor 32 Minuten

ROTHENBURG - Laut einer aktuellen Analyse von Instagram-Hashtags ist Rothenburg unter den Top Drei der fotogensten Kleinstädte Deutschlands. 1012 Städte sind in dem Ranking vertreten, Bayern zählt zu den Bundesländern mit den meisten Hashtags.

Rothenburg erreichte mit 40.547 Instagram-Hashtags den dritten Platz der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands. © Willi Pfitzinger



Rothenburg erreichte mit 40.547 Instagram-Hashtags den dritten Platz der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands. Foto: Willi Pfitzinger



Rothenburg ob der Tauber gehört zu den schönsten Kleinstädten Deutschlands! Auf dem dritten von 1012 Plätzen landete die fränkische Gemeinde bei einem aktuellen Ranking von travelcircus, einer Buchungsplattform für Wochenendtrips. Sämtliche Hashtags aller 1012 Kleinstädte auf Instagram wurden dabei analysiert. Als Kleinstadt zählte jede Stadt zwischen 5.000 und 20.000 Einwohnern, je mehr Hashtags eine Stadt hatte, als desto "fotogener" gilt sie.

Den ersten Platz belegt Füssen mit 79.282 Tags - kein Wunder als beliebtes Wintersportziel und Schloss Neuschwanstein als Touristenattraktion. Das Märchenschloss ist auch das beliebteste Motiv der Instagrammer. Auf Platz zwei ist Winterberg. Die Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen kommt auf 74.082 Hashtags, vor allem die umliegenden Mountainbike-Strecken sind ein beliebtes Fotomotiv. Stolze 40.547 Hashtags sammelte Rothenburg ob der Tauber auf Instagram. Damit liegt die fränkische Stadt auf dem dritten Platz. Am häufigsten fotografiert wird unter anderem das Klingentor. Auf Platz 29 findet sich die nächste fränkische Stadt: Pegnitz mit 12.083 Hashtags.

Auf Füssen und Winterberg folgt direkt Rothenburg ob der Tauber auf dem Ranking der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands. © travelcircus



Auf Füssen und Winterberg folgt direkt Rothenburg ob der Tauber auf dem Ranking der beliebtesten Kleinstädte Deutschlands. Foto: travelcircus



Auch die drei schönsten Kleinstadt-inseln wurden ermittelt: Platz eins geht an Norderney mit 92.429 Instagram-Hashtags. Damit ist die Insel in der Nordsee absolute Spitzenreiterin: So viele Tags hat nicht mal Füssen. Den zweiten Platz belegt Fehrmarn mit 88.549 Beiträgen. Damit liegt auch diese Ostseeinsel noch vor Füssen. Auf Platz drei folgt dann Borkum mit 46.217 Hashtags. Das beliebteste Fotomotiv aller drei Inseln: die kilometerlangen weißen Sandstrände und das Meer.

Die Bundesländer mit den insgesamt meisten Hashtags sind Bayern und Baden-Württemberg, die drei am wenigsten attraktiven das Saarland, Thüringen und Brandenburg. Die meisten letzten Plätze unter 50-Instagram-Tags sammelte Sachsen.