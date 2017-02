Rothenburg: Museen überzeugen mit Sonderausstellungen

ROTHENBURG - Zwei Ausstellungen im Kriminalmuseum und Reichsstadtmuseum bereiten die Wucht der Reformation mit Blick auf die enorme gesellschaftliche Prägekraft auf. Die jeweils eigene inhaltliche und methodische Schwerpunktsetzung macht die beiden Sonderschauen einem breiten Publikum zugänglich.

Kriminalmuseumsdirektor Dr. Markus Hirte hält sein neuestes Expertenwerk in Händen. Foto: Schäfer



Skeptiker wurden eines Besseren belehrt. Luther war nie in Rothenburg. Aber die Reformation war ein epochales Ereignis. Sie veränderte die gesellschaftliche und staatliche Entwicklung hierzulande dauerhaft. Die Bildung breiter Schichten bekam infolge der Reformation einen höheren Stellenwert – eine wichtige Voraussetzung und ein gewaltiger Schub für die Entwicklung von Wissenschaft und Kunst.

Durch seine Übersetzung der Bibel in eine volksnahe und allgemein verständliche deutsche Fassung ermöglichte Luther den Menschen Zugang zum Wort und damit zu Information, Verständigung und Teilhabe. Nicht zuletzt beförderte er damit auch die Herausbildung einer einheitlichen deutschen Sprache.

Es war ein kluger Schachzug, die Schau "Luther und die Hexen" schon im Mai 2016 zu eröffnen und damit deutlich vor Beginn der eigentlichen Reformations-Jubiläums 2017. "Die Strategie verhalf uns zu mehr Medien-Echo in Presse und Rundfunk", sagt Dr. Markus Hirte, "als wenn die Ausstellung erst heuer begonnen hätte." Sind doch 200 Sonderschauen in ganz Deutschland geplant, die sich mit Luther und der Reformation beschäftigen.

Neue Aufmerksamkeit

Die Sonderschau in der Johanniterscheune des Kriminalmuseums haben bislang gut 70000 Gäste gesehen. Mit dem Ergebnis ist der Museumsleiter zwar "grundsätzlich zufrieden", in den Planungen hatte er aber mit mehr Gästen kalkuliert. Allerdings wirkten sich unvorhergesehene Ereignisse negativ auf die Besucherzahlen aus.

Unmittelbar und direkt werden auch der Tourismus und angrenzende Wirtschaftszweige in Rothenburg durch das Ausmaß der Terroranschläge Ende 2015 und 2016 geschädigt. Nicht unerheblich fürs Museum war die Beeinträchtigung direkt vor der Haustür durch die Baumaßnahme in der Burggasse.

Gleichwohl konnte der Gäste-Rückgang aus Übersee durch deutlich mehr Inlands-Gäste kompensiert werden, die sich in den Frühjahr- und Sommermonaten nach Rothenburg aufmachten zur Luther-Austellung. In der Gesamtschau 2016 sieht Dr. Markus Hirte das Kriminalmuseum "mit einem blauen Augen davon gekommen."

Um die Themenjahre 2016 bis 2018 "Rothenburg in Renaissance und Reformation" auch in der gästeschwächeren Nebensaison zu befördern, ist die Johanniterscheune mit Sonderausstellung nicht mehr nur in der Hauptsaison und nur fünf Tage die Woche nachmittags geöffnet, sondern 365 Tage in der Hauptsaison sogar im Zwei-Schicht-Betrieb vor- und nachmittags.

Viel positive Rückmeldung bekommt das Kriminalmuseum von ausländischen Gästen für die zweisprachige Konzeption der Sonderschau. Zum "Publikumsmagnet" habe sich die Multimedia-Station mit dem interaktiven Hexenflug über die Alpen entwickelt. Die vielen Besuche von Schulklassen vor Ort, aus der Region sowie aus dem Ausland freuen den Museumsleiter besonders, da es ihm ein Anliegen war, das Thema auch kind- und jugendgerecht aufzubereiten.

Die Themenjahre sind für das Kriminalmuseum ein wichtiger Baustein, wie Dr. Markus Hirte betont. "Museen müssen Ausstellungen vom Exponate-Bestand her denken und an die Ausrichtung des jeweiligen Hauses anpassen." Dies sei bei "Luther und die Hexen" sehr gut gelungen. Das Kriminalmuseum beherbergt mittlerweile Deutschlands größte Sammlung zum Hexenwesen. Deren Verknüpfung mit dem Reformator war "ungewöhnlich" und sorgt deshalb für bundesweites Interesse.

Die Fühler ausstrecken

Das Kriminalmuseum hat als Nischen- und Spartenmuseum ein internationales Renommee, für das schon Christoph Hinckeldey und Dr. Karl-Heinz Schneider gesorgt haben und seit 2013 von Dr. Markus Hirte ausgebaut wird. Der gebürtige Weimarer und studierte Jurist wurde 2004 mit einer Arbeit zu "Papst Innozenz III., das IV. Lateranum und die Strafverfahren gegen Kleriker" promoviert und nutzt seine weitreichenden Verbindungen für die Strategien der reichhaltigen Museumsarbeit.

Im Schulterschluss mit seinem Museumskollegen Dr. Hellmuth Möhring und Tourismusdirektor Dr. Jörg Chrristöphler sind bereits neue Ziele im Visier. Für 2021 plant das Kriminalmuseum eine mehrmonatige große Gemäldeausstellung mit Werken von Bancroft, Wasse und Douglas aus den eigenen Beständen zum Themenjahr "Pittoresk". Auch laufen bereits Gespräche mit Nachfahren der Familie Douglas und weiteren Kunstsammlern in Schottland, ob für das Jahr 2021 Leihgaben von Douglas-Werken nach Rothenburg möglich sind.

Zudem konnte Dr. Markus Hirte im Januar auf einer Auktion in Südengland ein wunderschönes Aquarell des Rothenburger Rathauses erwerben. Es entstammt dem Pinsel des hier bislang noch wenig bekannten Landschaftsmalers William Wiehe Collins (1862-1951). Das Werk rundet die Sammlung englischer Meister des 19. und 20. Jahrhunderts ab, die ihre Sicht auf Rothenburg durch das Medium der Kunst in alle Welt trugen.

Für das Themenjahr "Bauernkrieg" erwägt das Museum eine weitere rechtshistorische Sonderschau. Deren Umfang und Aufwand wird sich auch nach den Erfahrungen und der Akzeptanz der Luther-Ausstellung orientieren, in der über 10000 Arbeitsstunden stecken.

"Wir hoffen trotz Trump, Brexit, Terrorangst und Wahlen 2017 auf einen guten Besucherstrom im Lutherjahr", so Dr. Markus Hirte, "um mit den Eintrittsgeldern die anstehenden Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen im Hauptgebäude angehen sowie auch künftig größere Sonderausstellungen realisieren zu können".

