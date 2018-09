Rothenburg: Riesenecho beim Kunstkreis

Vernissage der Ausstellung „Lebensräume" mit Lob des Oberbürgermeisters

ROTHENBURG - Groß war die Publikumsresonanz und groß war auch das Lob des Oberbürgermeisters für den Kunstkreis bei der Eröffnung der traditionellen Jahresausstellung der Vereinigung im Rathausgewölbe.

Andrang bei der Vernissage: Viel Publikum hatte sich zur Ausstellungseröffnung eingefunden. Foto: ww



In seinem Grußwort hob das Stadtoberhaupt, gleichzeitig Schirmherr der Schau, den Kunstkreis als einen der ganz wesentlichen Aktivposten im Kulturleben der Stadt hervor. Das finde nicht nur bei dieser jüngsten Ausstellung in der Vielzahl unterschiedlichster Werke und Stile seinen Ausdruck, sondern in mehreren anderen Beiträgen zum jährlichen Veranstaltungskalender in der Stadt.

Dabei erwähnte der Oberbürgermeister besonders die beliebte und inzwischen etablierte „Kunst an der Mauer“ und auch den Beitrag als Malergruppe um 1900 am Plönlein bei den Reichsstadttagen.

Kunstkreis-Vorsitzende Ruth Bücker konnte zur Ausstellungseröffnung ein riesiges Publikum im Rathausgewölbe begrüßen. Sie freute sich im Namen aller Mitglieder und an der Schau beteiligten Kunstschaffenden sehr über diese große Resonanz als Ausdruck der Wertschätzung und der Verbundenheit.

Diese traditionelle Jahresschau sei Höhepunkt des Vereinslebens: „Hier haben wir die Möglichkeit, unsere neuen Arbeiten vor heimischem Publikum und vor internationalen Gästen der Öffentlichkeit zu präsentieren.“ Es sei wieder gelungen, einen interessanten Querschnitt von Arbeiten mit den verschiedensten Techniken und Stilrichtungen zusammenzustellen, sagte sie.

Die Kunstkreis-Vorsitzende dankte dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat ausdrücklich „für die Unterstützung unseres Vereins und der Ausstellung“. Darüber durfte sich einer freuen, der an diesem Abend in besonderer Mission unter den Gästen war: Stadtrat Dr. Wolfgang Scheurer. In seiner Funktion als Kreisrat vertrat er bei der Vernissage Landrat Dr. Jürgen Ludwig.

In Kliniken erfreut

Kunst sei vielfältig und umso breiter das Angebot in einer Stadt sei, umso interessanter sei das Kulturleben. Im Bereich Kunst und Kultur könne sich Rothenburg über die große Vielfalt glücklich schätzen.

Ruth Bücker lenkte den Blick auf zwei besondere Ausstellungen, mit denen der Kunstkreis in den zurückliegenden Monaten an zwei Schauplätzen Patienten, Ärzte, Mitarbeiter und Besucher erfreute. Vom März bis Juni war der Kunstkreis mit einer großen Ausstellung im Rothenburger Krankenhaus vertreten, von Juni bis August in der Windsheimer Kiliani-Klinik.

Besonders freute die Kunstkreis-Vorsitzende, dass dem Verein bei seinem Beitrag als Malergruppe um 1900 bei den zurückliegenden Reichsstadttagen herrliches Wetter beschert war. Die Teilnahme habe deshalb besonders viel Spaß gemacht.

21 Aussteller

Im Hinblick auf die aktuelle Ausstellung sprach sie von einigen Überrachungen, die es von der oder dem einzelnen Kunstschaffenden zu sehen gebe. 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren diesmal ihre Werke und es sei immer interessant, wie sie die oder der eine oder andere künstlerisch entwickle.

Sie machte das Publikum auf das erste Gastspiel von Frank Gebhardt aufmerksam. Er ist gebürtiger Rothenburger, lebt und arbeitet in Oberickelsheim. Vor zehn Jahren erkrankte er an Parkinson und musste seinen Lebensplan total ändern. Ruth Bücker bezeichnet ihn als mutigen und fantasievollen Gestalter, der mit Humor, „den es zu entdecken gilt“, seine Situation meistert. Er überrasche mit Arbeiten, die „uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Kunst prägt

Titel der Ausstellung ist in diesem Jahr „Lebensräume“. Heidi Keß hat das Plakat für die Schau gestaltet. Ihr Motiv zeigt eine naturähnliche Stimmung, reduziert auf die Flora, und zwar in abstrahierenden Zügen. „Lebensräume sind die Welten, in denen wir uns bewegen, so unterschiedlich wie wir Menschen sind“, sagte Ruth Bücker. Kunst in jeglicher Art präge unsere Lebensräume und nehme Einfluss auf uns Menschen. Sei es am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum oder im privaten Bereich.

Kunst stelle Fragen, sei Ausdruck der Meinungsfreiheit, ermutige Menschen, mache nachdenklich, beflügle die Phantasie und mache die Welt bunter, betonte Ruth Bücker: „Wir möchten mit unserer Kunst ebenfalls etwas bewegen und positive wie auch kritische Momente mit der Kunst schaffen.“

Auch diesmal spielte die Gruppe „Cross over“ auf zur Vernissage des Kunstkreises. Das Publikum ging gern mit beim Takt der schwungvollen alten Hits. Manche unter ihnen sangen oder summten mit. Fritz Klingler steuerte mit drei Gedichten aus eigener Feder, die er vortrug, Nachdenkliches bei. „Zur Kunst gehört auch die Kunst ders Wortes,“ sagte Ruth Bücker und bedankte sich beim Dichter für seinen Beitrag.

Ihre Einladung ans Publikum auf ein Glas Wein und ein paar Häppchen wurde gern angenommen. Viele nutzten die Gelegenheit zu einem Rundgang und zu Gesprächen über die ausgestellte Kunst oder über anderes.

Die Jahresausstellung des Kunstkreises im Rathausgewölbe läuft bis zum Sonntag, 7. Oktober. Sie ist von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

ww