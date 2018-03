Rothenburg: Sattelzug demoliert geparktes Auto

Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem Totalschaden aus - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Ein wohl völlig ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Parkstraße abgestelltes Auto ist in Rothenburg einem Wendemanöver zum Opfer gefallen. Den Besitzer erwartet nun eine böse Überraschung.

Ein 35-jähriger Sattelzugfahrer wollte in Rothenburg in der Nacht zum Montag einen Kollegen abholen. Als er gegen 1 Uhr im Wohngebiet am Alten Heckenacker bemerkte, dass ihn das Navigationsgerät ins falsche Rothenburg gelotst hatte, wollte er in der engen Parkstraße wenden. Hierbei schob er beim Rückwärtsfahren ein abgestelltes Auto mehrere Meter weit weg, ehe er im Rückspiegel das Hindernis bemerkte. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro. Der Autobesitzer konnte noch nicht erreicht werden - er befindet sich im Urlaub.

