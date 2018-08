Rothenburger "Nähmädels" präsentieren ihre eigene Mode

ROTHENBURG - War das ein aufsehenerregender und gelungener Schlusspunkt unter das Nachwuchs-Nähcamp! In einer herzigen Modenschau im Heringsbronnengässchen haben die Nähmädels von Anra unter dem Applaus der Zuschauer präsentiert, was sie bei der Rotbenburger Modeschöpferin in den letzten Wochen unter Anleitung erfahrener Mitarbeiterinnen an pfiffigen Sachen geschneidert haben.

Glückliche Nähmädels: Acht Jungschneiderinnen mit Diplom in der Hand und Maßband um den Hals. Foto: Evi Glanz



Sie ließen dabei ihren natürlichen Charme und sind – nach dem einen oder anderen etwas schüchternen Moment bei den ersten Schritten – unbekümmert ans Werk gegangen, um den Gehsteig vor dem Modegeschäft zum Laufsteg für ihre eigenen textilen Kreationen zu machen. Mit ihrem Auftritt machten die Nähmädels sich, dem Publikum und natürlich nicht zuletzt auch dem Team von Anett Perner eine Riesenfreude.

Die kleine Show zur eingespielten Musik gliederte sich in verschiedene Sequenzen. In zwei Guppen zeigten die Mädchen ihre Näharbeiten, zunächst die jüngeren und dann die etwas älteren. Da durfte beispielsweise der kleine Fritzi, eine Gesichtertasche, den großen Auftritt haben. An dem pfiffigen Stück hatten die Mädchen gelernt, wie sich ein Reißverschluss einnähen lässt.

Fetzig aufgefrischt

Außerdem präsentierten die Mädchen unter anderem auch einen aus Altbeständen stammenden und mit fetzigen Details aufgefrischten Rock oder eine aus einer alten Jeans umgenähte Tasche, verschönert mit Bändern und Applikationen. Aus Alt mach Neu! Mit Geschick und Ideen lässt sich aus so manchem Stück, das im Schrank im Stapel etwas nach unten geraten ist, etwas zaubern, das Chic hat und dazu noch individuell ist.

Mit Sonderapplaus und mit staunenden Kommentaren bedacht wurden sowohl Hoody als auch Hoodykleid als Sweatshirt oder in Version aus bunten Jerseystoffen. Den Schlusspunkt setzten ein Shirt oder Shirtkleid.

Beim Anra-Nähcamp haben die Mädchen alles selber gemacht, vom Zuschnitt bis zur Fertigstellung. Angeleitet wurden sie dabei von Modeschneiderin Jasmin Dimler und Schneidermeisterin Martina Lehmke. Anra-Chefin Anett Perner und ihr Team schätzen sich glücklich, mit einer ganz aktuellen Verstärkung dazugewonnen zu haben und zusätzlichen Schwung aufzunehmen.

Mit Jasmin Dimler kam eine junge Fachkraft hinzu, die erst vor kurzem ihre Ausbildung bei einem bekannten Modelabel für jungen Chic beendet hat. Sie hat jetzt bei Anra ihre erste feste Anstellung nach ihrer Lehrzeit gefunden. Das kleine offizielle Zeichen zum Abschluss des Nähcamps setzte den Schlusspunkt: Alle Mädchen, die in den letzten Wochen den Umgang mit Nadel und Faden und mit der Nähmaschine gelernt und bei der Modenschau Präsentationsqualitäten gezeigt hatten, durften ihr 1.Nähdiplom in Form einer Urkunde samt gelbem Maßband in Empfang nehmen. Danach ging’s weiter auf zur Party nach Nordenberg mit Grillen, Nachtwanderung, Schatzsuche und vielen Spielen.

Im Kreativ-Café haben seit der Eröffnung im November 2017 über 70 Kinder ihren Nähführerschein gemacht und einige weitere Kurse belegt. Auch für Erwachsene werden bei Anra kreative Nähkurse sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene angeboten. Überwiegend in den Schulferien, aber auch an den Samstagen während der Schulzeit, können die Kinder auch in Zukunft Erlerntes vertiefen und neue Projekte beginnen, wenn sie das gerne möchten und ihre Kenntnisse beim prkatischen Schneidern vertiefen möchten. Im nächsten Schritt werden die Nähcamp-Kinder nun mit der Schnitttechnik vertraut gemacht. Wie messe ich mich richtig aus? Welchen Schnitt kopiere ich mir aus? Wie kann ich Schnitte etwas anpassen? Das und noch viel mehr sind die Aufgaben, die sich dabei stellen.

Selbstständig umsetzen

Begeisternd: Anne-Sophie, Delia, Natascha und Lena (vorn v.li.). Dahinter v.li. Schneidermeisterin Martina Lehmke und Anra-Chefin Anett Perner. © Weber



Ziel ist es, dass die Kinder auch ohne Anleitung zu Hause einfache Schnitte selbstständig umsetzen können, um damit individuelle Mode für sich zu schneidern. "Das Nähen fördert ihr Selbstwertgefühl, sie haben Erfolgserlebnisse, erhalten Anerkennung und Wertschätzung, lernen aus Altem etwas Neues zu machen", betont Anett Perner. Auch plant sie darüber hinaus generationsübergreifende Kurse für die Großmutter bis zum Enkelkind anzubieten: "So können wir mit der ge-samten Familie arbeiten. Wir sind für alle Wünsche offen und freuen uns auf viele Kinder ab 6 Jahren, die bei uns kreativ sein möchten."

Das Kreativ-Café von Anra bietet auch viele andere Möglichkeiten des ideenreichen gestalterischen Umgangs mit Textilem. So wird dabei unter anderem auch das Filzen und Stricken vermittelt. In den Herbstferien gibt es außerdem auch Schminkkurse für Teenies ab 12 Jahren. "Mich hat sehr glücklich gemacht, mal weg vom Schreibtisch zu kommen, mit den Kindern zu arbeiten, die Modenschau vorzubereiten oder mit ihnen zu feiern und Spaß zu haben. Das war ein schönes Erlebnis für mich", freut sich Anett Perner über dieses jüngste erfrischende Kapitel ihrer Tätigkeit.

