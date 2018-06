Rothenburger St. Johannis-Kirche wird saniert

Mehr als nur ein Bauwerk: Großes Engagement der Gemeinde - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Kratzer und Kerben im Holz, abgeblätterte Farbe: Der sogenannte "shabby-chic"-Look ist im Trend, einem ehrwürdigen Gotteshaus steht dies allerdings eher weniger gut zu Gesicht. Und deshalb wird die St. Johannis-Kirche im Herzen der Altstadt gerade einer aufwändigen Generalsanierung unterzogen.

Zurzeit verbirgt das ortsbildprägende Gotteshaus sein Antlitz unter Planen. © Scheuenstuhl



Zurzeit verbirgt das ortsbildprägende Gotteshaus sein Antlitz unter Planen. Foto: Scheuenstuhl



Natürlich geht es bei dem Sakralbau um weit mehr als nur profane Äußerlichkeiten. Auch die inneren Werte sollen auf Vordermann gebracht werden. Gut ein halbes Jahr nahm das ausführende Architektur- und Ingenieursbüro Konopatzki & Edelhäuser das Gebäude ganz genau unter seine fachmännische Lupe. Herausgekommen ist ein 40-seitiger Bericht zu den bauvorbereitenden Maßnahmen mit einem Fazit, das die örtlichen Kirchen- und Gemeindevertreter zumindest ein wenig beruhigt haben sollte. Denn trotz der aufgezählten Schäden und Mängel sei die Kirche in einem "relativ guten Zustand".

Überraschung im Dach

Immer unbenommen der Überraschungen, die man entdeckt, wenn man den Dingen erst so richtig auf den Grund geht. Wie etwa beim Dach: Die Biberschwanzziegel wiesen innen nur eine leichte weißliche Verfärbung auf, vermutlich durch Salzausblühungen. Sie könnten wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurück, hieß es zunächst. Nun habe sich herausgestellt, so Kirchenpflegerin Birgit Hiller, dass sie stattdessen in den Container wandern und das Dach komplett neu eingedeckt werden muss.

Dies schraubt natürlich die Gesamtkosten nach oben. Ursprünglich ist man hierbei von 735.000 Euro ausgegangen. Mittlerweile könnten es wohl "weit über 800.000 Euro" werden, lautet Birgit Hillers Schätzung. 65 Prozent davon übernimmt die Diözese Bamberg. Der Rest muss von der Ortsgemeinde gestemmt werden. "Wir haben uns um jeden Fördertopf bemüht", erklärt die Kirchenpflegerin. Man hat anschließend aber nicht etwa die Hände in den Schoß gelegt und allein auf Gott vertraut. Vielmehr lief eine beeindruckende Unterstützungskampagne an.

"Wer teilt, gewinnt": Gemeinde zeigt vollen Einsatz

Eine ganze Reihe an kreativen Aktionen wie "Gemeinde kocht Suppe" und die Erstellung eines Kalenders sowie der "Tag der Renovierung" sind dabei angestoßen worden. Und wer hat zudem die Aufkleber mit dem Spruch "Wer teilt, gewinnt" noch nicht irgendwo im Stadtgebiet gesehen? Dahinter steckt ebenfalls die Bitte, mit einem Geldbeitrag die Generalsanierung zu unterstützen.

Bislang konnte man eine "gute Spendenbereitschaft" und einen "guten Zusammenhalt" konstatieren, so Pfarrer Harald Sassik – zumindest innerhalb der Kirchengemeinde. Es ist das Thema schlechthin bei den Katholiken vor Ort. Doch: Ganz Rothenburg habe sich einst für die Stadtkirche St. Jakob ins Zeug gelegt, erinnert sich Birgit Hiller. "Hoffentlich denken sie jetzt auch an uns." Es besteht weiterhin die Möglichkeit, zu spenden.

Pfarrer Harald Sassik und Kirchenpflegerin Birgit Hiller begutachten die leergeräumte St. Johannis-Kirche. © Scheuenstuhl



Pfarrer Harald Sassik und Kirchenpflegerin Birgit Hiller begutachten die leergeräumte St. Johannis-Kirche. Foto: Scheuenstuhl



Das Gotteshaus ist für viele Rothenburger, egal welchen Glaubens, ein Stück Heimat. Es ist ortsbildprägend und vereint Architekturelemente aus verschiedenen Zeitaltern. "Was stößt wo zusammen?", ist für Kunst- und Kirchenhistoriker eine spannende Frage – die Sanierung macht sie aber nicht wirklich einfacher. Weil viele solcher Fragen im Vorfeld geklärt werden mussten, hat sich der Beginn der Maßnahmen-Umsetzung auf Ende Mai verschoben.

Diesen November habe man als "mittelfristiges Ziel" für den Abschluss der Generalüberholung gesetzt, erklärt Pfarrer Harald Sassik. Man hofft sehr, dass man die Gottesdienste im Advent wieder in St. Johannis feiern kann. Zur Zeit weicht man auf die Marienkirche "Unsere Liebe Frau" zu Kobolzell aus.

Riss an Nordfassade

Die Außenwände von St. Johannis sind aus Natursteinmauerwerk. An der Nordfassade ist im Eckbereich ein Riss deutlich erkennbar. Der Anstrich ist zum Teil stark ausgewaschen und stellenweise ist der Putz abgeplatzt. Zudem weist an allen Seiten das Mauerwerk im Sockelbereich eine Feuchtbelastung auf. Die Figuren sowie das Gesims und die oberste Stufe des Hauptportals zeigen Schädigungen des Natursteins. Derzeit prüft ein Restaurator, was genau instand gesetzt werden muss und ob dies auch vor Ort durchgeführt werden kann. Im Dachwerk stieß man auf Schädigungen des Holzes, die zum einen durch Schädlinge, aber auch durch Pilzbildung infolge einer andauernden Feuchtbelastung entstanden sind.

Zudem ist ein Großteil der Verschraubung der Deckenbalken mit dem Holzüberzug lose. Betrachtet man die nördliche und östliche Innenwand, erkennt man deutlich die Versätze beziehungsweise Versprünge, die von den zurückliegenden Bauphasen zeugen. So befinden sich an der Ostseite noch Reste des Turms der ersten Stadtbefestigung. Im Sockelbereich zeigen sich rundum deutliche Farb- und Putzabplatzungen sowie Schädigungen an den Natursteingewänden.

Vermutlich aufsteigende Feuchtigkeit und Salze haben die Bodenfläche in der Kirche arg in Mitleidenschaft gezogen. So ist etwa die Muschelkalkplatte der Treppe zur Empore von Rissen durchzogen. An den Fenstern, die zum Teil mit Rinnen zur Aufnahme des anfallenden Kondensats ausgestattet sind, zeigen sich Spuren von ablaufender Feuchtigkeit.

Ein großes Sorgenkind ist die Heizungsanlage des Gotteshauses. Bislang wird ein Warmluftsystem verwendet. Das Einblasen der Luft sorgt für Staubverwirbelungen, wodurch sich Schmutzstoffe unter anderem an den Wänden ablagern können. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die massiven Bauteile der Kirche dabei nur langsam aufheizen.

Vorschlag: Fußbodenheizung

Nach Auffassung des auführenden Architektur- und Ingenieurbüros ist die Installation einer Fußbodenheizung die "bestmögliche Modernisierungsvariante". Es wird vorgeschlagen, dass an den Fenstern, unabhängig von der Art der neuen Beheizung, Heizstrahler angebracht werden, um unter anderem Zugluft zu reduzieren. Auch sei eine Erneuerung der Beleuchtung zu überdenken, so das örtliche Fachbüro. Zum Teil werden noch althergebrachte Leuchtmittel mit einem erheblichen Strombedarf verwendet. Man rät deshalb zum Einsatz von energiesparenden Leuchtmitteln.

mes