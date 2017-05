Rothenburger Stadtrat befasst sich mit Jugendzentrum

Der Leiter stellt die Stärken und Schwächen der Einrichtung vor - vor 22 Minuten

ROTHENBURG - Parkplatz-Situation, versteckte Lage, Raummangel und veraltete Ausstattung. Das sind nur einige Probleme des Städtischen Jugendzentrums. Bei seinem Bericht vorm Stadtrat hat der neue Leiter Oliver Guggenberger die Schwachstellen angesprochen, aber auch die Stärken der neuen Einrichtung aufgezeigt.

Oliver Guggenberger, der neue Leiter des Städtischen Jugendzentrums, und der Rothenburger Stadtrat sprachen über die Einrichtung. Foto: ww



Nicht alle Mängel werden sich schnell aus der Welt schaffen lassen. Manche sind der Situation vor Ort geschuldet, gab Oberbürgermeister Walter Hartl am Ende der Präsentation zu verstehen. Das Jugendzentrum befinde sich eben dort, wo es derzeit untergebracht sei und das bleibe auch so.

Ein teurer Neubau vor der Mauer lasse sich derzeit einfach nicht machen. Aber vielleicht sind bei der Raumsituation, dem größten Schwachpunkt, Verbesserungen möglich. Sie ist nämlich nicht zuletzt Folge des früheren Bedarfs. Der Spiegelsaal sei beispielsweise die ganze Woche von externen Gruppen belegt. Wenn es jetzt mehr eigenen Bedarf gibt, müssten dafür vorhandene Platzkapazitäten frei gemacht werden.

Es sei mit dem neuen Leiter der Einrichtung schon spürbar etwas verändert und bewegt worden, lobte das Stadtoberhaupt. Guggenberger berichtete von aktuellen Projekten wie dem Round Table im Bereich der nonformalen Bildung. Alex aus Nürnberg versorgt sich aus Müllcontainern mit Essen und Kleidung. Er konnte als Gast gewonnen werden und mit seinem persönlichen Weg Anstöße zum Thema Konsum geben.

In den Bereich Medien/Sport fällt das ausgerichtete SBB-Turnier, in den Bereich Musik "Unity". In Kooperation mit Jugendzentren in Nürnberg und Bad Windsheim wird "Jugger" angeboten, eine dem Fechten verwandte neue Sport- und Spielart mit Langwaffen und viel Wettbewerbscharakter. Außerdem bietet die Einrichtung einen offenen Treff für 8 bis 12-Jährige einmal im Monat an einem Samstag an.

Guggenberger auch als Ratgeber und Vertrauter gefragt

Durchschnittlich 20 Jugendliche gehören zu den festen Besuchern des städtischen Jugendzentrums, bei gutem Wetter etwas weniger. Die Kooperation mit dem Fablab wirkt sich positiv aus. Der neue Leiter des Jugendzentrums ist dort als Tutor tätig. Aber nicht zuletzt auch als Ratgeber und Vertrauter wird er gebraucht, beispielsweise, wenn sich Eltern scheiden lassen oder in Bezug auf die sexuellen Neigungen.

Bei seinem Vortrag vor dem Stadtrat ging Guggenberger auch auf die pädagogischen Prinzipien der Einrichtung ein: Freiwilligkeit, Interkultur, Geschlechtergerechtigkeit, Sozialraumorientierung, Demokratiebildung und Parteilichkeit.

Die Ziele werden unter anderem beim offenen Treff umgesetzt, losgelöst von elterlicher und staatlicher Kontrolle. Außerdem wichtige Felder, die beackert werden: Einzelfallhilfe, Beziehungsarbeit, Jugendkulturarbeit, Bildungsraum, Projektarbeiten, Erlebnispädagogik. Mit im Boot sind Ehrenamtliche und Honorarkräfte. Humor und Ironie wird ebenso Bedeutung beigemessen bei der Arbeit mit den Jugendlichen wie den Dimensionen von Inklusion, Exklusion und Integration. Außerdem sollen Angebote möglichst wenig kosten wie beispielsweise bei der Medienarbeit und bei Werkstattprojekten.

Bei seiner positiv aufgenommenen Vorstellung sprach Oliver Guggenberger auch davon, dass derzeit ein ausführliches Konzept der Einrichtung erarbeitet werde. 45 Seiten davon seien schon vorhanden.

ww