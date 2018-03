Russische Partnerstadt: 46.000 Euro an Bedürftige in Susdal

ROTHENBURG - Die politische Großwetterlage ist die eine Sache, die andere ist die persönliche Begegnung von Menschen unterschiedlicher Kulturen: Die Reisen ins russische Susdal sind weit mehr als reine Geldübergabe-Aktionen.

Kunstschätze erhalten: Die Reisegruppe zu Besuch bei einem Papierrestaurator in Susdal. © privat



Dank der großen Spendenbereitschaft in Rothenburg konnte erneut wieder vielen Menschen in der Partnerstadt geholfen werden. Über die Jahre hinweg haben sich enge deutsch-russische Freundschaften und auch so manche Liebesbeziehung entwickelt. Die Reisen tragen auch dazu bei, dass man nach Krieg und Konflikten auf menschlicher Ebene wieder aufeinanderzugeht. Eines der besonderen Zeichen dabei war etwa, dass, kurz nachdem man die Städtepartnerschaft zwischen Susdal und Rothenburg initiiert hatte, den in Susdal verstorbenen deutschen Soldaten mit der Aufstellung eines Denkmals auf dem örtlichen Friedhof die Ehre erwiesen hat.

Nachhaltige Völkerverständigung im Alltag

Die nachhaltige Völkerverständigung passiert im Kleinen, im Alltag. Dass man die Menschen, mit denen man sich verbunden fühlt, (finanziell) unterstützt, kommt dann von ganz alleine. Für einige bedeutet es aber einen gewissen Einsatz. So bitten Oberbürgermeister Walter Hartl und Kurt Förster, in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaft und Internationale Begegnungen, im November per Zeitungsaufruf um Spenden. Diese werden dann im Rahmen der Partnerschaftsreise persönlich vor Ort an die Empfänger übergeben.

Blick auf die für uns besondere Architektur der russischen Partnerstadt. © privat



Heuer kamen auf diese Weise 12.350 Euro an ungebundenen Spenden und 16.395 Euro an Spenden, die – aufgrund schon bestehender Bekanntschaft – an bestimmte Personen fließen sollten, zusammen. Eine weitere Einnahmequelle ist die Reiterlesmarktbude des Partnerschaftsvereins, wo man mit dem Verzehr von beispielsweise Punsch und dem Erwerb traditionellen, russischen Kunsthandwerks Gutes tun kann.

Während des dreiwöchigen Budenzaubers konnte man damit einen Gewinn von 12.000 Euro erzielen. In der Regel fließen rund zwei Drittel dieser Summe als Spenden nach Susdal und mit dem restlichen Geld wird der Schüler- und Jugendaustausch unterstützt, erklärt Kurt Förster. Heuer musste man aufgrund einer überraschenden Meldung aus der russischen Partnerstadt umdisponieren. Damit das Geld auch wirklich Bedürftigen – etwa ältere Menschen mit einer mageren Rente, Familien mit behinderten Kindern und dergleichen – zukommt, erhält man nämlich in Rothenburg eine entsprechende Liste vom Susdaler Sozialamt mit durchschnittlich 50 bis 60 Adressen. Dieses Mal beinhaltete sie allerdings 73 Adressen. Um alle diese Personen mit einer Spende bedenken zu können, entschied man sich dazu, aufzustocken und 11.000 Euro des Reiterlesmarkterlöses dafür zu verwenden.

Zwei Gruppen zu zehn Personen und eine weitere zwölfköpfige Gruppe um Oberbürgermeister Walter Hartl machten sich dann im Februar etwas zeitversetzt auf den Weg nach Russland. Darunter befanden sich auch Mitreisende, die zum ersten Mal der Partnerstadt einen Besuch abstatteten und von Land und Leuten sofort begeistert waren. Auch sechs zusätzliche Koffer mit Bekleidung traten die Reise an. Sie enthielten Kleidung, die nun in der Susdaler Kleiderkammer auf neue Besitzer wartet.

In der winterlichen Partnerstadt machte man sich am Morgen nach der Ankunft sogleich daran, das Bargeld samt fotografischen Gruß aus der Tauberstadt in die einzelnen Umschläge zu stecken. Neun Teams schwärmten anschließend aus, um den restlichen Tag über die Adressenliste des Sozialamtes abzuarbeiten. Dem Verein ist es ein großes Anliegen, dass immer eine Person aus ihren Reihen mit in jedem Team ist, um zu sehen, ob die Spende wirklich begründet ist. Die Spenden von Privat an Privat wurden beim sogenannten "Rothenburg-Stammtisch" verteilt.

Eine gewisse Summe für Notfälle

Darüber hinaus erhielt die Stadt Susdal ebenfalls eine gewisse Summe, die sie für Notfälle verwenden soll. Heuer betrug diese 1500 Euro statt wie bisher 3000 Euro. 8700 Euro wurden anhand einer Sonderliste ausgegeben. Empfänger sind dabei unter anderem Kindergärten, Mittelschulen, die Musikschule, die Sportschule, zwei Waisenhäuser, ein Ausstellungszentrum sowie eine Sozialstation. Letztere trägt den Namen "Die Gabe des Lebens" und geht auf eine Privatinitiative zurück.

In Russland müssen Kinder vor der Einschulung einen Einstufungstest ablegen. Sollte dabei festgestellt werden, dass sie nicht in einer Regelschule beschulbar sind, gibt es für sie keine alternative Betreuungseinrichtung. Engagierte Susdaler haben deshalb in Eigenregie ein altes, marodes Gebäude umgebaut, so Kurt Förster, wo nun die "Kinder, die anders sind" – so ihre Bezeichnung für ihre Schützlinge – von beispielsweise Logopäden und Musiklehrern gefördert werden.

Was in der Sozialstation vor Ort realisiert wurde

Man habe sich die Sozialstation vor Ort angeschaut und war beeindruckt, was dort auf die Beine gestellt wurde, sagt Kurt Förster. Deshalb habe man die geplante Spendensumme von 500 Euro auf 1000 Euro erhöht, zumal durch den Wegfall zweier Adressen von der Sozialamtsliste ein bestimmter Betrag frei wurde. Der zehntägige Aufenthalt in Russland bot auch zahlreiche Gelegenheiten für offizielle Termine (etwa der Empfang bei der Susdaler Bürgermeisterin sowie die Blumenniederlegung am Gefallenendenkmal), aber auch für Einblicke in die russische Kultur.

So stand neben Stadtbesichtigung, Konzertbesuch und der Teilnahme an den öffentlichen Feierlichkeiten des slawischen Fests "Masleniza" auch eine Einführung in die hohe Kunst der Papierrestaurierung auf dem Programm. Anlässlich des 30-jährigen Partnerschaftsjubiläums bricht schon im August wieder eine Rothenburger Delegation auf nach Susdal. Einige wenige Plätze sind noch frei für diese Reise vom 9. bis 13. August. Der russische Gegenbesuch wird dann zu den Reichsstadttagen erwartet.

Nähere Informationen zur Reise nach Susdal erteilt Kurt Förster telefonisch unter 09861/4188.

