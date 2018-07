Ruth Baum beendet ihre "Musikschullaufbahn"

ROTHENBURG - Am vergangenen Samstag fand das Klassenvorspiel der Blockflötenklasse der Städtischen Musikschule zum letzten Mal mit der gewohnten Blockflötenlehrerin Ruth Baum statt.

Ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Ruth Baum (links) und Tina Zaß. Foto: Meyer



Über fünfzig Schülerinnen und Schüler präsentierten überwiegend Originalmusik aus Barock und Moderne in vielen verschiedenen Besetzungen, sogar ein Ensemble aus zwanzig Altblockflöten konnte gebildet werden. Alle Musizierenden zeigten überzeugend bei ihren Beiträgen, was sie in kurzer Zeit (die Kleineren) oder in einer längeren "Blockflötenmusikschullaufbahn" (die Älteren) mit ihrer Lehrerin erarbeitet und gelernt haben.

Nun findet am Ende des Schuljahres der erste größere und wichtige Wechsel im Musikschulkollegium statt. Ruth Baum hat kurz nach Gründung der Musikschule 1989, 1991 als Blockflötenlehrerin an der Musikschule begonnen. Wie wichtig so eine Kontinuität für die Arbeit und den Erfolg einer Instrumentalklasse ist, zeigen die Vorspiele und Konzertbeiträge ihrer Schülerinnen und Schüler, genauso wie die Tatsache dass sie seit Anbeginn ihrer Unterrichtstätigkeit jedes Schuljahr weit über fünfzig Schülerinnen und Schüler hatte.

Wichtig ist so eine kontinuierliche Arbeit aber auch für die Struktur einer Musikschule. Gerade die Blockflötenausbildung zählt hier auch zu den "Grundlagenfächern", was bedeutet, dass die Blockflöte gerne als Einstieg für eine auf sie aufbauende "Musikschullaufbahn" auf einem anderen Instrument gesehen wird.

Deshalb kann die Musikschule glücklich sein, dass sie in einem vor kurzen durchgeführten Bewerbungsverfahren eine Nachfolgerin für die zum Ende des Schuljahres ausscheidende Frau Baum gefunden hat, die ihre erfolgreiche Arbeit auch in einer fachlichen Kontinuität weiterführen wird. Dass das funktionieren wird, zeigte das Klassenvorspiel am vergangenen Samstag, an dem die Nachfolgerin den Eltern nicht nur vorgestellt wurde, sondern sie sich auch gleich aktiv an dem Vorspiel beteiligt hat. Bei einem kleinen Zusammenspiel mit den Schülerinnen aus dem Bewerbungsverfahren, und in einem kleinen Duo mit ihrer Nochvorgängerin Frau Baum.

Tina Zaß (36) hat in Würzburg an der Hochschule für Musik Blockflöte studiert, und ist seit vielen Jahren eine erfolgreiche Lehrerin an Musikschulen in Tauberbischofsheim und Lauda. Sie hat in dem Auswahlverfahren mit Vorspiel und Probeunterricht überzeugt. Die Harmonie die zwischen der alten und neuen Lehrerin, aber auch zwischen ihr und den beiden kleinen Schülerinnen (Enie Krüger und Lena Serby) auf der Bühne des Städtischen Musiksaals zu greifen war, lässt die Musikschule und ihre Blockflötenschülerinnen und Schüler auf eine weiter erfolgreiche Arbeit für die Zukunft hoffen.

