Schreck am Morgen: Autofahrer streift Hauswand und flieht

Eine Anwohnerin wurde aus dem Schlaf gerissen - vor 34 Minuten

ROTHENBURG - Am frühen Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Auto die Wand eines Hauses in Rothenburg gestreift. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Am Montag wurde eine Anwohnerin der Oberen Schmiedgasse in Rothenburg um 05.45 Uhr durch einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen. Ein Fahrzeug hatte laut Polizei die Hauswand gestreift und an dem Mauerwerk sowie an den Rollläden einen Schaden von etwa 2500 Euro hinterlassen. Als die 26-Jährige zum Fenster eilte, war der Unfallfahrer jedoch bereits verschwunden. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich nach an der Unfallstelle aufgefundenen Teilen wohl um einen Mercedes "Vito". Das Fahrzeug dürfte im Bereich des Außenspiegels und der Fahrertüre beschädigt sein.

Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug und dessen Fahrer zur Unfallzeit werden unter der 09861 9710 an die Rothenburger Polizei erbeten.

