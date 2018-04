Schüler stecken beim Zündeln 500 Quadratmeter Wiese in Brand

Feuer südlich von Rothenburg war am Dienstag außer Kontrolle geraten - vor 23 Minuten

GEBSATTEL - Zwei 13-Jährige haben mit ihrer Faszination für Flammen ein Stück Wiese südlich von Rothenburg in Asche verwandelt: Die beiden Jungen hatten dort am Dienstagnachmittag ein kleines Feuer angezündet - und dann die Kontrolle über die Flammen verloren.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Schüler am Dienstagnachmittag in der Flur bei Gebsattel mit Gras gezündelt. Das kleine Feuer verwandelte sich schnell in einen Flächenbrand: 500 Quadratmeter Wiese gingen in Flammen auf, das entspricht etwa der Fläche eines Einfamilienhauses mit Garten. Auch ein Haufen Holz fiel der Unachtsamkeit der Jungen zum Opfer.

Ein Aktiver der Freiwilligen Feuerwehr entdeckte die Flammen schließlich, die örtliche Wehr löschte das Feuer. Die beiden 13-Jährigen kamen am Mittwochabend mit ihren Müttern auf die Polizeiwache und gestanden reumütig ihre Tat. Die Konsequenzen werden sich im "erzieherischen Bereich bewegen", teilte ein Polizeisprecher mit.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.