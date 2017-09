Sechs Angebote beim "Tag des offenen Denkmals"

Blick hinter die Kulissen Rothenburgs unter dem Motto "Macht und Pracht" - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Mit insgesamt sechs Angeboten zum Thema "Macht und Pracht" lockt der "Tag des offenen Denkmals" am kommenden Sonntag nach Rothenburg. Eine ideale Gelegenheit für Geschichts- und Kulturinteressierte, dabei auch etwas hinter die Kulissen zu schauen und sich dabei besondere Eindrücke zu verschaffen, die sonst in dieser Form nicht so leicht möglich sind.

Mit frisch aufgewertetem Äußeren lugt das Spitalgebäude über die Stadtmauer. © Weber



Mit frisch aufgewertetem Äußeren lugt das Spitalgebäude über die Stadtmauer. Foto: Weber



Unter anderem hält die Steinmühle, am Taubertalweg zwischen Eselsbrücke und Doppelbrücke gelegen, ihre Türen offen von 14 bis 17 Uhr. Sie gehört zu den prächtigsten und im Kern ältesten Mühlengebäuden im Rothenburger Taubertal. Das Motto "Macht & Pracht" kommt bei Mühlen besonders zur Geltung. Sie hatten über Jahrhunderte eine herausragende Stellung in Technik und Baupracht.

Der Förderverein Taubermühlenweg mit der Familie Gundel bieten daher in der angegebenen Zeit Informationen und Führungen durch Bau und Geschichte des Mühlengebäudes an.

Durch den Eisenhut

Von 10 bis 17 Uhr gibt es außerdem im Hotel Eisenhut zu jeder vollen Stunde Führungen zum Thema "Die Geschichte des Hotels Eisenhut" und "Berühmte Persönlichkeiten im Eisenhut". Führungen durch das zum Schülerwohnhaus umgebaute Spitalgebäude (wir berichteten) bietet das Stadtbauamt um 13 Uhr und um 15 Uhr an. Auch das Reichsstadtmuseum reiht sich ein zum Tages-Motto "Macht und Pracht". Um 11 Uhr startet dort zu diesem Thema eine Führung.

Zu einem Offenen Atelier mit den Künstlern Matthias Böhler und Christian Orendt im Gespräch mit den Besuchern wird von 14 Uhr bis 16 Uhr in die Tagungsstätte Wildbad eingeladen. Dabei erläutern die beiden Kunstschaffenden die Arbeit, die sie im Wildbad als aktuelle "Artists in Residence" gefertigt haben und auch "The Schlock of Glory", eine Brunneninstallation aus dem Vorjahr. Letzteres war ihr Beitrag zur Ausstellung "Landscape, Form and Psyche" in Belgien. Die Arbeit setzt sich mit der Ästhetik und der ideologischen Instrumentalisierung von Kriegerdenkmälern auseinander. Außerdem gibt es um 11, 13 und 15 Uhr Führungen durch die Einrichtung und Anlage.

Wanderung und Weingut

Das Sonntagscafe ist von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Das Weingut und Hotel "Glocke" bittet um 15 Uhr und um 17 Uhr zum Besuch des Gebäudes in der Unteren Schmiedgasse. 1227 ist es erstmals urkundlich nachgewiesen. Damals war es ein Spital. Das heutige Dachgeschoss stammt aus der frühen Neuzeit. Das Haus war Sitz des Spitalkellers, der 1781 zum ersten Mal erweitert wurde. Ein Geschosseinbau im Gebäude geht auf das Jahr 1800 zurück. Letzte Umbauten erfolgten 1966 und 1975. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Darüber hinaus bieten der Verein Alt-Rothenburg und das Evangelische Bildungswerk auch in diesem Jahr eine Fahrt mit Wanderung durch die Landhege an. Sie findet zwar nicht am "Tag des offenen Denkmals" statt, rechnet sich aber zu den Aktionen. Diesmal haben sich die Veranstalter den Abschnitt Linden - Kirnberg vorgenommen. Abfahrt ist um 12.45 Uhr am Rothenburger Busbahnhof.

ww