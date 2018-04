Selfie überführt Rothenburger Taschendiebe in Österreich

Diebisches Paar fotografierte sich mit geklautem Handy vor Rathaus - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Mitte Januar wurde einer 67-jährigen Touristin in Rothenburg ob der Tauber die Geldbörse geklaut. Monate später nahmen Polizisten in Österreich ein Gauner-Quartett hoch - und überführten aus der Ferne das diebische Pärchen aus Rothenburg mit einem Handy-Selfie.

Laut Angaben der Rothenburger Polizei wurde am 11. Januar 2018 eine Touristin in der Spitalgasse beklaut. Die Diebe stahlen die Geldbörse aus dem Rucksack der Frau und machten sich offenbar umgehend auf den Weg zum Geldautomaten. Denn nur wenige Minuten später hoben die Unbekannten an einem Automaten in der Rothenburger Altstadt 2000 Euro mit der Geldkarte der Touristin ab. Die Polizei konnte die Diebe zwar nicht sofort überführen, hatte aber immerhin Videoaufnahmen aus der Bank, die die zwei zeigten. Darauf war ein junges Paar zu sehen, das mit Mützen und Schal verhüllt, vor dem Bankautomaten steht.

Ende März machten Beamte im österreichischen Hallstadt ebenfalls Bekanntschaft mit Taschendieben. Die Polizisten konnten das diebische Quartett aber auf frischer Tat ertappen und sofort festnehmen. Als sie die Handys der vier durchsuchten, fanden die Beamten allerdings ziemlich verräterische Fotos. Offenbar hatten sich die Beschuldigten auf ihrer Diebestour regelmäßig vor europäischen Sehenswürdigkeiten und markanten Gebäuden fotografiert. Besonders interessierten sich die österreichischen Polizisten für ein Foto, das zwei der Tatverdächtigen vor dem Rothenburger Rathaus zeigte - die Beamten erkannten das Bauwerk auf Anhieb. Die Kleidung des abgebildeten Paares stimmte mit der, die auf den Videoaufnahmen am Geldautomaten zu sehen war, überein. Zudem trug das Handy-Selfie den Datumsstempel 11. Januar 2018. Die Polizisten ermitteln nun gegen die 18 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen im Falle des Rothenburger Diebstahls. Zudem werden ähnliche Delikte überprüft.

