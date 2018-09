Singen in Gemeinschaft

ROTHENBURG - Wer einmal den mehrstimmigen Gesang für sich entdeckt hat, befindet sich in bester Gesellschaft. Doch wie jedes Hobby will das Singen im Chor gelernt und geübt sein, damit neben dem Spaß an der Sache auch der Gesang immer wohlklingender ertönt.

Eine frohe Gemeinschaft mit Freude am Singen: der Johannis-Chor. © Kroll



Das wichtigste am Singen ist, dass man es tut. Der Johannis-Chor beginnt am 12. September wieder mit den Proben, die immer mittwochs um 20 Uhr im Gemeinderaum in der Burggasse 2 stattfinden. Selbstverständlich ist kreatives Chorsingen neben konzentrierter Arbeit auch eine gesellige Angelegenheit. Neubürgern bietet die Gemeinschaft die Möglichkeit, Berührungspunkte zu finden und Kontakte zu knüpfen. Rudi Klieber hat das an sich selbst erfahren, als er vor zehn Jahren nach Rothenburg kam und in der Gruppe freundliche Aufnahme fand und seitdem zu den aktiven Sängern gehört.

Sich abzusprechen und zu organisieren, sich auf die anderen verlassen zu können und voneinander zu lernen – ein Chor ist eine ganz besondere Form des Zusammenseins. Dabei trainieren die Mitglieder eine tiefe und kontrollierte Atmung. Wer seine Lunge regelmäßig fordert, gerät auch im Alltag nicht so schnell aus der Puste. Sich gleichzeitig auf die eigene Stimme und auf einen vorgegebenen Rhythmus zu konzentrieren und sich dabei den anderen Sängerinnen und Sängern anzupassen – das ist eine Herausforderung.

Der Johannis-Chor besteht seit 1909 (oder länger). Nächstes Jahr feiert er sein 110-jähriges Bestehen. Ziel ist es, diese langjährige Tradition zu erhalten und fortzusetzen. Derzeit mit etwa 30 Chormitgliedern besetzt, freut sich die Gemeinschaft über neue Mitglieder in allen Stimmlagen, ob jung oder älter. Eine Verstärkung durch Bassisten und Tenöre ist ein besonderes Anliegen, aber auch Alt- und Sopranstimmen sind willkommen.

In diesem Jahr werden Chorjubiläen mit 65 und 40 Jahren gefeiert. Es können aber auch 20 und 10 Jahre Chorzugehörigkeit wie auch Neuzugänge der letzten ein oder zwei Jahre erfreulich genannt werden. Chorleiterin Marianne Dreßler leitet den Chor mit viel Engagement, Geduld, Freundlichkeit – und motiviert dazu, aufgeschlossen und mutig etwas Neues auszuprobieren.

Die Chorgemeinschaft singt geistliche Musik aus verschiedenen Jahrhunderten, bis hin zu heute noch lebenden Komponisten und immer auch wieder moderne und flotte Lieder. Der Johannis-Chor gestaltet die festlichen Gottesdienste an Weihnachten und Ostern mit, er singt bei Sonntagsgottesdiensten im Laufe des Kirchenjahres und bei Maiandachten. Langjährige Tradition hat die Teilnahme des Chores an dem alljährlichen Adventssingen in St. Jakob am ersten Adventssonntag. Ein Höhepunkt der Chorarbeit ist über viele Jahre hinweg das jeweils im Juli stattfindende Kirchenkonzert.

Die Chorleiterin legt bei den wöchentlichen Chorproben großen Wert auf gute Stimmbildung, die sie auf humorvolle Weise vermittelt. Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung zum Singen, wichtig ist die Freude daran. Die Konfession spielt keine Rolle – und das nicht erst jetzt sondern seit langer Zeit. Auch längere Singpausen sind kein Hinderungsgrund – wichtig ist, Freude am Singen zu haben beziehungsweise wieder zu gewinnen. Daher wichtig, eventuell vorhandene Scheu abzulegen und unverbindlich mitmachen oder erst mal nur zuhören.

Die Chormitglieder kommen aus Rothenburg und Umgebung. Sie laden alle, die gerne singen, denen aber die Möglichkeit fehlt, im Chor zu singen herzlich ein. Neuzugänge sind beim Johannis-Chor Rothenburg herzlich willkommen.

