Sozialkaufhaus Projektschmiede: Kein leichter Stand

Seit 21 Jahren: Die Rothenburger Projektschmiede kämpft sich mit viel Einsatz durch - vor 40 Minuten

ROTHENBURG - Vor 21 Jahren wurde die Projektschmiede gegründet, um ein Zeichen gegen die nicht mehr weichen wollende Langzeitarbeitslosigkeit zu setzen. Damals gab es, finanziert vom Arbeitsamt, die verschiedensten Maßnahmen um die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit abzufedern. Leider war es mit dieser Unterstützung bald vorbei.

Diese Woche hat das Sozialkaufhaus noch geöffnet: ab 24. bis 31. Dezember sind Weihnachtsferien. © privat



Seit nunmehr ungefähr zehn Jahren wurden nahezu alle Förderungen völlig eingestellt. Diese Entwicklung machte es notwendig, den Bereich Gebrauchtwarenkaufhaus und Au­ßendienst so zu optimieren, dass einige sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze über eigene Einnahmen finanziert werden konnten.

Der Weg zum ersten Arbeitsmarkt mit den wenigen noch vorhandenen Fördermöglichkeiten sieht folgendermaßen aus: Wer Langzeitarbeitsloser ist, lebt in der Regel von Hartz 4 und kann über eine Arbeitsgelegenheit (AGH) vermittelt vom Jobcenter zur Projektschmiede kommen.

Für Menschen, die keinen Zugang zu Hartz 4 haben, konnte die Einrichtung drei Stellen beim Bundesfreiwilligendienst schaffen. Das bedeutet sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei der Projektschmiede. Fortbildung wo möglich und nötig.

Gute Vorbereitung:

Die aufgezählten flexiblen Beschäftigungsvarianten ermöglichen der Projektschmiede auf individuelle Entwicklungen der Betroffenen einzugehen und bilden die Grundlage einer Stabilisierung der Persönlichkeit. Dies ist eine gute Vorbereitung für neue Aufgaben. Alle Waren, die bei der Projektschmiede im Sozialkaufhaus in der Industriestraße (Halle Biedermann) zum Kauf angeboten werden, würden sonst auf dem Müll landen.

Die Mitarbeiter nehmen die Ware in die Hand, sortieren, reinigen und arbeiten sie auf, um sie verkaufen und Arbeitsplätze schaffen zu können. So leistet die Projektschmiede einen erheblichen Beitrag zur Müllvermeidung und erwirtschaftet einen Teil ihrer laufenden Kosten.

"Wir wünschen uns Partner, die den Wert unserer Einrichtung für das Gemeinwesen erkennen und wertschätzen, denn ohne Unterstützung sind diese Aufgaben nicht sinnvoll und erfolgreich durchzuführen", betont der Vorstand der Einrichtung.

Vorsitzende ist Anke Johanna Lautner und Stellvertreter Karl Dehm. Vorher war es umgekehrt. Die Projektschmiede strebt weiter die Gründung einer gemeinnützigen GmbH an. "Dabei wollen wir versuchen, Betriebe und Einzelpersonen aus Rothenburg und Umland als Mitgesellschafter zu finden, um unsere Anbindung an die lokale Wirtschaft deutlich zu machen und um gemeinsam zum Wohl des Gemeinwesens aktiv zu sein", so die konkreten Bemühungen. "In diesem Sinne sind wir wieder einmal mehr Schmiede als Projekt."

eb