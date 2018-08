Stadt und Diakonie schaffen besonderen Wohnraum

ROTHENBURG - Stadtentwicklung mit hoher Bautätigkeit: Die Planungen für die Schaffung von rund fünfzehn Sozialwohnungen und für das neue etwa zehn Hektar große Wohngebiet „Himmelweiher“ laufen bereits. Außerdem entstehen Wohnungen für Menschen mit Behinderung.

Auf dem ehemaligen Aldi-Parkplatz in der Erlbacher Straße entstehen Wohnungen für Menschen mit Behinderung. © Schäfer



Für den ehemaligen Aldi-Parkplatz an der Erlbacher Straße ist eine gute Lösung gefunden. Die Diakonie Neuendettelsau mit ihrem qualitativ hochwertigen Angeboten und Dienstleistungen am Standtort Rothenburg erwirbt das Gelände von der Stadt zum Bau von Wohnungen für Menschen mit Behinderung. Das Gelände befindet sich im Umgriff der Altstadt und unweit der modernen Werkstatt, in der Menschen mit Behinderung in den Abteilungen Industrielle Fertigung, Eigenfertigung und Dienstleistung tätig sind.



Die Beschäftigten montieren für verschiedene Hersteller oder Zulieferer aus dem Gesundheitswesen, der Industrie oder für Spielwarenhersteller verschiedene Produkte. Mittels moderner Maschinen können auch Arbeitsgänge in der Metallbearbeitung erledigt werden: das Ablängen von Stahl und Alumaterialien, Bohren, Fräsen, Senken oder Gewindeschneiden. Auch Schweißarbeiten werden übernommen.

Die Schneiderei verfügt über Nähmaschinenarbeitsplätze, eine Farben-Strickmaschine und einen Arbeitsbereich zum T-Shirt-Druck. Die Garten- und Landschaftspflegegruppe pflegt kommunale und gewerbliche Grünflächen in der Region. Das Führerschein-Projekt der Werkstatt begleitet einige Beschäftigte auf dem Weg zum eigenen Führerschein für die Rasentraktoren und weitere Fahrzeuge. Zu deren Wartung und Reparatur verfügt das Team über Wartungs- und Reparaturplätze in der Werkstatt. Weitere Arbeitsplätze gibt es in den Bereichen Wohnen, Hauswirtschaft oder Haustechnik.



In der Bleiche-Siedlung befindet sich die Förderstätte für Erwachsene mit schwerer oder mehrfacher Behinderung, die keine Tätigkeit in der Werkstatt ausüben können, aber denen eine sinnstiftende Beschäftigung ermöglicht wird. Dass die Diakonie weiteren Wohnraum schafft für Menschen mit Behinderung, die sich weitgehend selbst versorgen können, ist eine erfreuliche Entwicklung. Schon bisher gibt es Kleingruppen, die in gemieteten Einfamilienhäusern untergebracht sind. Die Hilfeleistungen orientieren sich am persönlichen Bedarf und unterstützen die Bewohner dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mit dem Neubau schafft die Diakonie neuen Wohnraum für den speziellen Bedarf. Ein Segen für Menschen mit Behinderung in eigenen vier Wänden zu wohnen.



Die Stadt hatte die rund dreitausend Quadratmeter große Parkfläche von Aldi im letzten Jahr erworben und damit die Gelegenheit beim Schopf gepackt, Einfluss auf die Entwicklung von Wohnnutzung in diesem altstadtnahen Bereich zu nehmen. Das Gelände mit dem ehemaligen Aldi-Marktgebäude erwarb die Fitnesskette „Clever fit“ und baute die Halle zum Sportstudio um. Oberhalb der Freizeiteinrichtung und des vorgesehenen Diakonie-Neubaus besitzt die Stadt Rothenburg eine Wiesenfläche, die für den sozialen Wohnungsbau vorgesehen ist – für diejenigen Menschen, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind.

Es sollen etwa fünfzehn Wohnungen entstehen, sagt Stadtbaudirektor Michael Knappe. Das Objekt befindet sich bereits in Planung und wird momentan mit der Regierung von Mittelfranken abgestimmt, denn sozialer Wohnungsbau wird staatlich gefördert. Im Herbst wird das Projekt dem Bauausschuss zur Entscheidung vorgestellt. Momentan befindet sich der Stadtrat in der langen Sommerpause. Baubeginn soll im nächsten Jahr sein, wenn alles glatt läuft.



Als Modell hat auch das neue Baugebiet „Am Himmelweiher“ im östlichen Stadtgebiet zwischen Schweinsdorfer Straße und Rewe-Markt schon Gestalt angenommen. Als Naherholungsgebiet soll es einen großen Weiher als Mittelpunkt bekommen, der durch Regenwasser gespeist wird. Deshalb auch der Name „Himmelweiher“. Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß – vor allem nach günstigen Angeboten. „Wir könnten jede städtische Wohnung zweimal vermieten“, sagt der Stadtbaudirektor.

Verdichten – um jeden Preis?



In der freien Wirtschaft nehmen Angebot und Nachfrage eine zentrale Rolle ein. Private Bauträger orientieren sich vielmehr am Markt und gestalten ihre Preispyramide entsprechend. Bei Mietwohnungen in Rothenburg liegt die Kaltmiete zwischen 5,50 und 8,24 Euro für den Quadratmeter nach dem aktuellen Preisniveau. Für besondere Lagen und repräsentative Architektur im Altstadtgebiet zahlen Leute, die sich das leisten können, auch zehn Euro für den Quadratmeter.



Die Nachfrage in der Stadt ist heute größer denn je und hat ein raum- und siedlungsplanerisches Umdenken ausgelöst. Der Trend geht zum verdichteten Bauen. Geeignet für die Umnutzung großer Flächen, aber weit weniger in alten, gewachsenen Stadt- und Vorstadtquartieren. Das Risiko von Verdichtungen ist groß, durch größere Ersatzneubauten, bei denen Geschossigkeit und Grenzabstände maßgebend sind, die städtebauliche und architektonische Qualität hintenanzustellen.

Die Herausforderung besteht darin, Lösungen zu finden, dass gute bestehende Quar­tier­eigenschaften erhalten bleiben, ohne Neues zu verhindern. Wo Bauland knapp und entsprechend begehrt ist, ist der Wunsch nach Verdichtung groß. Man stößt auf das Dilemma, wo und wie die Prioritäten zwischen Verdichten und Idylle gesetzt werden. Renditeorientierte Investoren haben komplexe Absichten. Welche Bedingung stellt die Stadt für verdichtetes Bauen: eine hohe architektonische und städtebauliche Qualität?

