Steigende Kosten: Bankfilialen müssen schließen

ROTHENBURG/ANSBACH - Die gute Entwicklung der VR-Bank Mittelfranken West nach abgeschlossener Fusion und dem ersten vollen Geschäftsjahr kann über die Folgen des Niedrigzinses nicht hinwegtäuschen. Wie alle Geldhäuser muss auch die Genossenschaftsbank sparen.

Vollendete Tatsache: Die Bankfiliale in Adelshofen wird dichtgemacht und das Gebäude verkauft. © Schäfer



Viele Kunden gehen kaum noch zur Bank, sondern erledigen ihre Bankgeschäfte per Computer oder Smartphone. Untersuchungen der VR-Bank haben ergeben, dass Kunden nur noch dreimal im Jahr ihre Filiale aufsuchen, zwanzigmal einen Geldautomaten nutzen, aber 264 mal die Bank per App aufsuchen mit dem Handy oder am Computer.

Deshalb investiert die Bank in die Digitalisierung. So werden die bisherigen Funktionen der VR-Banking-App, die neben der Anzeige des Kontostands beispielsweise das Versenden von Geld oder Fotoüberweisungen ermöglichen, stetig erweitert.

Auch das Angebot im Online-Banking werde weiter ausgebaut. So sei bereits eine Online-Videoberatung in Planung. Neben einer klassischen Filialbank biete man gleichzeitig die Leistungen einer Online-Bank. Der Kunde verfügt über Kreditkarten und braucht immer weniger Bargeld. Der klassische Bedienungsservice werde deshalb immer weniger frequentiert.

Bei einer Pressekonferenz mit den drei Vorständen Dr. Gerhard Walther, Hermann Meckler und Erwin Einzinger in der Hauptgeschäftsstelle in Ansbach gab es gute und schlechte Nachrichten. Unrentable Filialen werden Ende März geschlossen. In erster Linie Kleinstfilialen, die nur an wenigen Tagen in der Woche und dann nur einige Stunden geöffnet haben.

Ladeneinbau geplant

In Rothenburg ist die Fi­liale am Marktplatz betroffen. Das Gebäude will die VR-Bank behalten und vermieten. Eventuell ist ein Ladeneinbau geplant. Es wird dort nur noch Geldautomaten geben und Bankberatung nach Terminvereinbarung.

Aus Adelshofen zieht sich die VR-Bank ganz zurück. Die Filiale wird geschlossen, das Gebäude soll verkauft werden. In Neusitz wird der Geldautomat abgebaut. In Insingen gibt es künftig nur noch eine Beratungsfiliale mit Videokonferenz und Geldautomaten wie in Dombühl.

Solche Entscheidungen sorgen vor allem bei älteren Menschen für Unmut, die ihre Überweisungen tätigen oder Geld abheben wollen. Außerdem war die Filiale ein Treffpunkt im Ort.

Bürgermeister Johannes Schneider erfuhr die Hiobsbotschaft von der Filialschließung am vergangenen Donnerstag über sein Autotelefon. „Ich wurde vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagte er. Dass sich die Bank aus der Fläche zurückzieht, sei der allgemeinen Entwicklung geschuldet, aber für die Infrastruktur der Gemeinde eine Katastrophe.

Er will versuchen, "dass wenigstens ein Geldautomat vor Ort bleibt" und die Gebäude-Frage klären. Es handelt sich um ein größeres Gesamtprojekt mit ehemaliger Raiffeisenbank und Lagerhaus: "Da ist es wichtig zu wissen, was damit passiert."

Um auszugleichen, was an Zinseinnahmen fehlt, versucht die VR-Bank unter anderem die Kosten für das Personal zu senken, allerdings ohne Kündigungen, indem Stellen von Mitarbeitern nicht nachbesetzt werden, die in Rente gehen. Durch die reduzierte Filialstruktur können etwa zehn Stellen eingespart werden, außerdem Sachkosten wie Strom, Technik, Sicherheitsausstattung, Gebäudeunterhalt.

Digitalisierung vereinfacht vieles

Aktuell beschäftigt die VR-Bank Mittelfranken West 386 Mitarbeiter an verbleibenden 27 Standorten über drei Landkreise. Die Digitalisierung vereinfacht vieles, hat aber auch Folgen. Weniger Mitarbeiter, aber gleiche Arbeit, mehr Service und Qualität, machen das Geschäft in diesen Zeiten noch schwieriger.

Seit etwa sechs Jahren sind die Zinsen so nied­rig wie nie. Das trifft arme und reiche Sparer. Es gibt fast nichts mehr aufs Ersparte auf dem Tagesgeldkonto. Und für Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit (deren Renditen zuletzt ein wenig gestiegen sind, so dass manch einer schon Hoffnung schöpfte), bekommt man auch alles andere als viel.

Die Zinsen sind praktisch abgeschafft. Jahr für Jahr entgehen den Sparern in Deutschland deshalb im Vergleich zum Zinsniveau von 2007 rund 60 bis 70 Milliarden Euro. Die Europäische Zentralbank unter Präsident Mario Draghi hat die niedrigen Leitzinsen hierzulande formal festgesetzt.

Zumindest die kurzfristigen Zinsen im Euroraum wie etwa das Tagesgeld hat sie damit fest im Griff. Aber das Phänomen der Niedrigzinsen insgesamt scheint größer zu sein und in vielen Teilen der Welt aufzutreten. Dabei mögen Spätfolgen der Finanzkrise eine Rolle spielen.

Angesichts der Magerzinsphase ist das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 der VR-Bank erstaunlich.

Bilanzsumme erhöht

So erhöhte sich die Bilanzsumme um 5,1 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen legten um 6,9 Prozent zu, die Kundenausleihungen um 6,5 Prozent. Auch ist die Genossenschaft weiter gewachsen und zählt 44726 Mitglieder.

Es gebe Grund, stolz zu sein. Eine besondere Auszeichnung erhielt die VR-Bank kürzlich vom Genossenschaftsverband Bayern, der die VR-Bank Mittelfranken West in einer großen Studie zur Beratungsqualität unter den besten vier Instituten in ganz Bayern sieht.

Mit einer Lebensversicherungssumme von 43,4 Millionen Euro fuhr die Genossenschaftsbank einen Rekordwert ein - und bei einer Bausparsumme von 82,9 Millionen Euro belegt sie Platz 21 in Deutschland.

Die bei den Kunden nachgefragte qualifizierte Beratungsleistung werde durch die neue Filialstruktur "in den zentralen Kompetenz-Centern gebündelt". Wie der Vorstandsvorsitzende betonte, blieben auch die Steuerzahlungen, im Jahr 2016 immerhin rund sechs Millionen Euro, und Spenden von rund 187000 Euro, weiterhin in der Region "und kommen damit der Wertschöpfung zugute."

