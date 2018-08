Stephanie Hennig macht Station in Rothenburg

ROTHENBURG - Ihr Projekt "Anti­krebsradeln" quer durch Deutschland hat Stephanie Hennig auch durch Rothenburg ob der Tauber geführt, weil sie diese Stadt schon immer einmal besuchen wollte. Nachfolgend schildert sie Details ihrer Reise und ihre Beweggründe.

Stephanie Hennig mit ihrem Rad am Galgentor. © privat



Das Tagesziel Rothenburg ist tatsächlich ein persönliches Highlight für mich und ich bin sehr froh, dass ich Rothenburg in meinem geplanten Streckenverlauf gut unterbringen konnte. Dieses Jahr habe ich besonders großen Respekt vor der momentanen Hitzewelle und den steilen Anstiegen, da ich als Hamburgerin hauptsächlich im Flachland unterwegs bin.

Die Aktion "Antikrebsradeln" entstand nach der Krebsdiagnose meines Vaters im Dezember 2015. Für uns alle völlig überraschend wurde bei ihm (damals 52 Jahre alt) ein bösartiger, unheilbarer und inoperabler Hirntumor, ein so genanntes Glioblastom, diagnostiziert. Die Ärzte gaben ihm noch drei Monate, aber er ist glücklicherweise immer noch bei uns. Nach der Diagnose und dem ersten Schock begannen wir sehr schnell damit, uns zu informieren, was die Diagnose Glioblastom überhaupt bedeutet und was man außer der Standardtherapie noch tun kann. Hierbei war uns die Deutsche Hirntumorhilfe eine große Unterstützung. Die Deutsche Hirntumorhilfe ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 1998 für die Interessen von Hirntumorpatienten einsetzt. Er ist unabhängig, bundesweit tätig und hat seinen Sitz in Leipzig. Der Patient steht im Mittelpunkt der Arbeit, die allein aus Spenden finanziert wird. Die Deutsche Hirntu-morhilfe unterstützt nicht nur die Forschung, sondern steht auch den Betroffenen und ihren Angehörigen beratend zur Seite.

Die Idee umgesetzt

Im Frühjahr letzten Jahres entschied ich mich dazu einen Blog zu schreiben, da mein Vater seine Prognose schon um ein Vielfaches überlebt hatte. Dadurch wollte ich anderen Betroffenen Mut machen und Hoffnung geben. Außerdem entschloss ich mich dazu, aktiv die Forschung zu unterstützen und ein Spendenradeln zu starten. Da meine Eltern und ich schon immer viel Fahrrad zusammen gefahren sind und auch mehrmals an den "Cyclassics" in Hamburg teilgenommen hatten, war mir schnell klar, dass ich mit dem Rad sportlich aktiv werden wollte.

Mein Plan war es Deutschland von Nord nach Süd zu durchradeln, um so auf die Thematik aufmerksam zu machen und natürlich Spenden zu sammeln. Als Startpunkt wählte ich Wilhelmshaven, weil ich dort wohnte, als mein Vater die Diagnose bekam und als Ziel entschied ich mich für Konstanz, weil meine Eltern dort ihren ersten Urlaub zusammen verbracht hatten. Obwohl mich eine Verletzung in Eschwege (Nordhessen) nach ungefähr einem Drittel der Strecke ausbremste und ich leider abbrechen musste, konnte ich im letzten Jahr knapp 15.000 Euro für die Methadon-Forschung sammeln.

Selbstverständlich wollte ich den Rest der Strecke auch noch zu Ende fahren, weswegen ich dieses Jahr in Eschwege gestartet bin. Dieses Mal fahre ich für die Deutsche Hirntu-morhilfe, da Hirntumore trotz ihres oft tödlichen Verlaufes medial kaum thematisiert werden, so dass es wichtig ist, regelmäßig hierauf aufmerksam zu machen. Nur durch weiterführende Forschung kann eine Heilung irgendwann möglich werden – am besten so schnell wie möglich! Ich möchte dieses Jahr explizit auf diese eher seltene, aber leider noch immer unheilbare Krebserkrankung aufmerksam machen.

Wir wissen nicht, wie lange mein Vater sein Glioblastom noch bekämpfen kann, aber wir geben die Hoffnung nicht auf! Für ihn und alle anderen Betroffenen muss mit Hochdruck sowohl an den Ursachen als auch an einer Heilung geforscht werden und dafür setzt sich die Deutsche Hirntumorhilfe ein.

Ich erhoffe mir von meinem Projekt "Antikrebsradeln" neben viel Aufmerksamkeit für die tolle Arbeit der Deutschen Hirntumorhilfe natürlich eine möglichst große Spendensumme. Nach dem tollen Erfolg vom letzten Jahr habe ich mir 20.000 Euro als Ziel gesetzt. Natürlich geht das gesammelte Geld am Ende unabhängig vom Gesamtbetrag komplett an die Deutsche Hirntumorhilfe.

