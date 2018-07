Störenfried belästigt Gäste in Wettringer Kneipen

WETTRINGEN - Laut und aggressiv: Ein 38-Jähriger spazierte am Freitagabend in Wettringen in verschiedene Kneipen und störte dort die Gäste durch sein auffälliges Verhalten. Die Polizei nahm ihn auf die Wache mit, nachdem er zum Wiederholungstäter wurde.

Am Freitagabend belästigte ein 38-Jähriger am Marktplatz in Wettringen mehrere Gäste in insgesamt drei Kneipen durch sein unangebrachtes Verhalten.

Der Störenfried bekam durch die verständigte Polizei einen Platzverweis. Er ignorierte die Anordnung vehement und begab sich zwei Stunden später wieder in dieselben Kneipen und legte abermals sein störendes Verhalten an den Tag.

Die Polizei wurde erneut verständigt und brachte den 38-Jährigen in Gewahrsam, wo er eine Nacht in einer Zelle verweilen musste.

