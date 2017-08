Streit eskaliert: Arbeiter geht seinem Chef an die Gurgel

Meinungsverschiedenheit in Rothenburg endete mit der Polizei - vor 40 Minuten

ROTHENBURG - Am frühen Dienstagmorgen geriet ein Arbeiter mit seinem Vorgesetzten in Rothenburg derart aneinander, dass er ihn am Hals packte und würgte. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 55-Jährigen.

Der Streit eskalierte gegen sechs Uhr morgens in einem Betrieb in Rothenburg. Der Arbeiter geriet laut Polizei mit seinem direkten Vorgesetzten wegen einer Meinungsverschiedenheit aneinander. Er packte seinen Chef am Hals und würgte ihn. Worum es bei dem Streit genau ging, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun gegen den 55-Jährigen wegen Körperverletzung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.