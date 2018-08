Taubertal-Auftakt:"Bobbycar-Verbot" und Sturmböen

ROTHENBURG - "Hitze, Wind und viel gute Laune", so lautet die erste Polizeibilanz zum Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber. Einige Vorfälle gab es dennoch, starker Wind sorgte für Aufregung und die Polizei sprach sogar ein "Bobbycar-Verbot" aus.

"Hitze, Wind und viel gute Laune", so lautet die erste Polizeibilanz zum Taubertal-Festival in Rothenburg ob der Tauber. Foto: © Ralf Roedel / NN



Das "sogenannte Warm-Up" der Festivalbesucher am Donnerstagabend verlief bei bester Laune, berichtet die Polizei am Samstagmorgen. Die "Putzaktion" einer jungen Frau hatte allerdings für ihren Begleiter auf dem Campingplatz ziemlich schmzerzhafte Folgen: Während die junge Frau in ihrem Areal sauber machte, schlief der 17-Jährige. Als sie einen Erdklumpen davonwarf, traf dieser den jungen Mann zufällig am Kopf. Der 17-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagnachmittag sorgte dann starker Wind auf der Ebene oberhalb des Taubertals für Aufregung. Einige Besucher trugen kleinere Blessuren davon, der Wind riss Pavillons nieder und Autos wurden durch herumwirbelnde Gegenstände verschrammt. Laut Polizei behielten Camper und Organisatoren aber trotz der kräftigen Böen einen kühlen Kopf und so wurden keine größeren Vorfälle gemeldet.

Am Donnerstagabend machte ein 25-Jähriger aus dem Allgäu dank seiner Schnapsidee eine schmerzhafte Begegnung mit einer Betonsperre: Am Abend brauste der Mann laut Polizei mit einem Bobbycar die Reutsächser Steige hinunter und übersah dabei die Fahrzeugblockade am Ende der Fahrbahn. Auch die Warnrufe eines Ordners konnten den jungen Mann nicht mehr vor dem Zusammenstoß mit der Betonwand retten. Der 25-Jährige wurde nach der rasanten Fahrt mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und die Polizei sprach ein "Bobbycar-Verbot" für die Festivalbesucher aus.

Zwei Diebstähle gab es laut Polizei am Donnerstag zu verzeichnen: Ein 26-Jähriger wurde ertappt, als er Leergut stehlen wollte und aus einem Kleinbus wurde eine Handtasche samt Geld und Handy geklaut. Eine 17-Jährige, bei der ein Alkoholtest rund zwei Promille ergab, wurde an ihre Eltern übergeben.

