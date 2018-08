Taubertal-Bilanz: Sturmböen verzögerten Festival-Beginn

Insgesamt war die Stimmung aber gut und ausgelassen - vor 51 Minuten

ROTHENBURG - Vom Winde verweht verschob sich der Festivalanpfiff am Donnerstag um knapp drei Stunden nach hinten. Heftige Sturmböen hatten am frühen Abend nicht nur zahlreiche Zelte und Pavillons auf dem Campingplatz durcheinander gewirbelt, auch eine ganze Reihe von Zäunen, Absperrungen und sogar Teile der Steinbruch-Bühne waren eingedrückt oder umgerissen worden. Auf den kurzen Schock, der wohl beinahe zur Absage geführt hätte, folgte dann aber doch noch eine gewohnt ausgelassene Auftaktparty.

Solider Rock-Pop aus Österreich: Granada aus Graz in der Steiermark auf der Steinbruchbühne. © Götz



Solider Rock-Pop aus Österreich: Granada aus Graz in der Steiermark auf der Steinbruchbühne. Foto: Götz



Einmal mehr hatte es die Massen schon weit vor offiziellem Beginn der 24. Ausgabe des Taubertal-Festivals auf den beliebten Campingplatz am Berg verschlagen. Bereits am Mittwoch war so eine wiederholt üppige und kreativ bestückte Zeltstadt auf den Feldern und Wiesen zwischen Reutsachsen und zugehöriger Steige erwachsen. Die zischenden Dosen, die blechern über die Ebene schallende Musik, das lebhaft-rauschende Stimmengewirr – oder anders und einfacher ausgedrückt die berühmt-berüchtigte Festivalluft – sie war mal wieder früher da gewesen, als das Festival selbst.

Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass das "Taubertal" für viele Besucher eher fünf als drei Tage lang geht. Und so etablierte sich die gern als Warm-Up-Party titulierte Sause im Reutsächser Steinbruch über die Zeit auch immer mehr zu einem festen und kaum mehr wegzudenkenden Bestandteil des Festivals. Jahr für Jahr drängen sich die "Taubertaler" am Donnerstag vor die von hohen und lichttechnisch herrlich in Szene ge­setzten Natur­steinmauern ummantelte Bühne. Und so war es auch in diesem Jahr wieder eine bunte und entzückend-verrückte Karawane, die lustig und fröhlich die ersten Sprünge und Tänze suchend in den Steinbruch wanderte. Ausgebuddelt wurde dort dann spätestens mit den "Monsters of Liedermaching" ein ziemlich feiner Partybrocken.

Wind zerstörte Videoinstallationen

Allerdings aufgrund heftiger Wind- und Sturmböen erst um kurz vor elf, da sich der musikalische Auftakt mit Henning Wehland, der der Rock-Szene mehr als Frontmann der Band H-Blockx bekannt sein dürfte, zuvor von 17 auf 20 Uhr nach hinten verschoben hatte. Unter anderem die Videoinstallationen links und rechts der Bühne waren dem Wind zum Opfer gefallen. Auch den Campern setzte der Sturm zu, zwischenzeitlich musste die Mautstation geschlossen werden.

Auf Wehland, der zuletzt seine Solokarriere forcierte und im Januar des vergangenen Jahres das deutschsprachige Album "Der Letzte an der Bar" veröffentlichte, an dem unter anderem auch Sarah Connor und Xavier Naidoo mitwirkten, folgte freilich ebenfalls verspätet die deutsche Band Montreal. Sowohl Wehlands souliger Rap-Rock und Pop als auch Montreals mit humorvollen wie tiefgängigen Texten gespickter Pop-Punk erwiesen sich zum Start als gut gewählte Mischung.

Wie zu erwarten, waren es dann aber die "Monsters", die den Steinbruch endgültig füllten und bis in die hinteren Reihen zum Leben erweckten. Einmal mehr taten sie ziemlich genau das, womit sie auf ihrer eigenen Homepage werben. Nämlich "die Unvereinbarkeit von zarter Ballade und bizarrem Mitsing-Evergreen" aufzuheben. Wenn Fred, Burger, Tottovic, Pensen, Labörnski und Rüdi im Sextett auf ihren Bierbänken sitzen, dann fühlt man sich mitten drin im Festival und umgeben von tausenden Menschen doch irgendwie zuhause. Die "Monsters" sind immer wieder ein großer Spaß, vor allem auch, da sie wissen, wie sie das Publikum auf ihre Seite bekommen.

Herrlich lebhafte Performance

Vielleicht auch aufgrund der so herrlich lebhaften Performance der sechs Liedermacher wirkte der Auftritt von Granada im Anschluss etwas blutleer. Der Draht zwischen Publikum und Band, er wollte nicht so recht zu glühen beginnen. Mit einer gehörigen Portion mehr Energie stürmten im Anschluss die Killerpilze auf die Bühne, doch auch sie schafften es nicht den Steinbruch noch einmal in seiner Gänze wiederzubeleben. Vor allem Lead-Sänger Jo Halbig schien durchaus bemüht und vor allem auch Spaß am Spielen zu haben, sprang nach wenigen Songs schon ins Publikum und surfte eine ganze Weile lang über emporgestreckte Hände.

Will gelernt sein: Jo Halbig surft auf Händen. © Götz



Diese Szene war es allerdings auch, die hängen blieb. Musikalisch war das alles gut gemeint, doch textlich funktionierten vor allem die Songs aus vergangenen Tagen, ansonsten wirkten viele gut gemeinte Parolen wie "bleibt immer jung" oder "seid immer gegen Nazis" zwar keineswegs fehl am Platz aber dann doch auch irgendwie etwas plump daher gesagt. Einzigartigkeit, Wiedererkennungswert, der besondere Moment. Er fehlte sowohl bei Granada als auch bei den Pilzen.

Zeit für besondere Momente

Musikalisch ging es dann aber ja ohnehin am Freitag erst richtig los. Mit den Beatsteaks wartete am Abend der erste große Headliner des Festivals auf die Eiswiesenbesucher. Am heutigen Samstag sowie am Sonntag folgen mit Kraftklub, Broilers, In Flames und Marteria weitere Hochkaräter. Zeit für die besonderen Momente bleibt also noch mehr als genug.

Musikalisch findet man die oft auch abseits der Main-Stage, eigentlich in jedem Jahr sorgen nicht zuletzt die Emergenza-Bands auf der Sounds-For-Nature-Bühne für die ein oder andere positive Überraschung. Und so lange es nicht stürmt, sitzt es sich manchmal ja auch schon allein auf dem Campingplatz ganz schön.

og