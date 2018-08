Taubertal-Festival: Betrunkener beißt Mann ein Stück Nase ab

ROTHENBURG OB DER TAUBER - Am Freitagabend hatten die Polizisten auf dem Taubertal-Festival in Rothenburg alle Hände voll zu tun: Männer, die in der Menschenmenge Rauchfackeln gezündet hatten, wurden nach Hause geschickt, dann wurden Beamte auch noch mit einem Fall von schwerer Körperverletzung konfrontiert.

Der Freitag hielt die Polizei mehr auf Trab als der Donnerstag. Die Rauchfackeln, die Unbekannte während der Konzerte inmitten der Menge gezündet hatten, handelten ihnen schnell einigen Ärger ein: Denn die beiden Festivalbesucher wurden von der Polizei nach Hause geschickt.

Der wohl schwerwiegendste Vorfall hat sich laut Polizei am Abend auf der Eiswiese ereignet: Im Streit um den richtigen Zeitpunkt eines Pogo-Tanzes gerieten kurz nach Mitternacht zwei Männer aneinander. Bei einem Gerangel biss ein 27-Jähriger dem 20-Jährigen ein Stück der Nase ab. Der Verletzte wurde durch den Notarzt versorgt und in eine Fachklinik gebracht. Der 27-Jährige, der rund zwei Promille hatte, wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung gegen den Mann.

Ein 27-Jähriger musste zudem mit einem Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Unbekannter hatte ihm auf der Eiswiese mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein anderer junger Mann fuhr mit einem Auto ohne Kennzeichen über den Campingplatz "Berg". Da der 21-Jährige 2,4 Promille hatte, nahmen ihm die Polizisten den Führerschein ab.

Bobby-Car wurde vermisst

Durch einen Einsatz vom Vorabend hat sich nun sogar ein "Vermisstenfall" geklärt: Ein 27-Jähriger hatte sein Bobby-Car bei der Polizei als vermisst gemeldet, das er als Maskottchen auf sein Autodach gebunden hatte. "Wie sich herausstellte, stand das vermisste Rutschauto bereits in der Polizeigarage", erklärte die Polizei am Samstag. Denn bei dem Kindergefährt handelte es sich um den "Unfallwagen", mit dem ein 24-Jähriger am Vortag gegen eine Betonsperre gekracht war. Auf den Verletzten kommt nun auch noch ein Verfahren wegen Diebstahls zu.

