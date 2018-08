Taubertal: Marteria bringt die Menge beim Finale zum Kochen

Musiker sorgte am Sonntagabend für einen würdigen Abschluss - vor 1 Stunde

ROTHENBURG - Am Freitag heizten unter anderem "Joris" und "Feine Sahne Fischfilet" den Festival-Fans mächtig ein, am Samstag rockten "In Flames" und "Kraftklub" die Bühne.

Bilderstrecke zum Thema Der Samstag im Taubertal: Flamingos treffen auf Rock und Lichtershows Während In Flames, Kraftklub, Talco und Gogol Bordello am Samstag die Taubertal'sche Bühne rockten, wurde so mancher Stagediver über die Köpfe der Zuschauer hinweg getragen. Doch sie waren nicht alleine: Auch Luftballons im Flamingo-Style unternahmen ein Bad in der Menge.



Bilderstrecke zum Thema Melodic-Death-Metal beim Taubertal: In Flames reißen die Bühne ab Schweden ist bekannt für seine schöne Natur, Elche - und richtig harten Metal-Sound, wie die Rocker von In Flames auch am Samstagabend wieder auf der Eiswiese beim Taubertal Festival bewiesen. Wir haben die Bilder zur Bühnen-Show der Extraklasse!



Bilderstrecke zum Thema Taubertal-Festival 2018: Feine Sahne Fischfilet und Beatsteaks Was für ein Freitagabend: Feine Sahne Fischfilet sorgten mit ihrer Bühnenshow wie immer für Ekstase - im rosa Rauch der Pyro rastete das Publikum völlig aus. Aber auch der Auftritt der Beatsteaks war für viele Festival-Besucher ein absolutes Highlight. Etwas ruhiger ging es dann beim Auftritt der Indie-Band Editors zu.



vah