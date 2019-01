Tonjubel über Jesu Geburt steckt an

Ansbacher Kammerorchester und St-Jakobschor beeindrucken mit Weihnachtsoratorium - vor 2 Stunden

ROTHENBURG - Johann Sebastian Bachs wohl bekanntestes Werk, das Weihnachtsoratorium, gleichsam vertonter Jubel über die Geburt Jesu, ist in St. Jakob in einer denkwürdigen Aufführung als Teil eines Gottesdienstes zum beeindruckenden musikalischen Höhepunkt geworden.

Große Zuhörerschaft, die am Ende wohlverdienten Beifall spendete, bei der denkwürdigen Aufführung des Weihnachtsoratoriums. Foto: Weber



Mit "Jauchzet, frohlocket", dem Eingangschor der ersten Kantate, erklang zu Beginn, nach fünf Paukenschlägen, der Eingangschor des ge-samten Werkes und wohl das bekannteste Stück des gesamten Oratoriums in einer überaus hörenswerten Fassung.



Nach der Predigt knüpften das Ansbacher Kammerorchester ­ – erweitert durch Holz- und Blechbläser – und der St. Jakobs-chor bei der dritten Kantate daran an und hielten dabei das Niveau.



Unter der Leitung von Dekanatskantorin Jasmin Neubauer musizierten sie die vom großen Leipziger Thomaskantor so großartig vertonte eigentliche Geschichte der Weihnachtsnacht mit der Anbetung durch die Hirten im Stall.



"Herrscher des Himmels" mit "frohlockendem Preisen" lässt Bach den Eingangschor preisen. Er setzt mit drei Chorälen glaubenstiefe und erwärmende Akzente: "Dies hat er alles uns getan", "Ich will dich mit Fleiß bewahren" und "Seid froh dieweil".





Eindrucksvoll und mit wohl geformten Stimmen (was sich für alle Gesangssolisten sagen lässt) vorgetragen: das bekannte Duett zwischen Sopran (Silke Herold-Mändl) und Bass (Markus Simon) mit dem Text "Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen tröstet uns und macht uns frei. Deine holde Gunst und Liebe, deine wundersamen Triebe machen deine Vatertreu wieder neu", eine der berühmtesten Arien.

Aber auch die Alt-Arie (Karin Steer) "Schließe mein Herze, dies selige Wunder fest in deinem Glauben ein!" durfte ihren meditativen Charakter ganz besonderer Musik voll entfalten. Der Evangelist (Reiner Geißdörfer) verbindet mit seinem Gesang die einzelnen Teile. Die dritte Kantate des Weihnachtsoratoriums schließt eindrucksvoll mit der Wiederholung des Eingangschors "Herrscher des Himmels". Als Abschluss des Gottesdienstes setzt der Eingangschor der vierten Kantate "Fallt mit Danken, fallt mit Loben vor des Höchsten Gnadenthron" Akzente.

Feines Zusammenwirken: der Jakobschor und das durch Bläser verstärkte Ansbacher Kammerorchester. Foto: Weber





Liturg Dekan Hans-Gerhard Gross erwies sich im Gottesdienst als idealer Begleiter und Erklärer des faszinierenden musikalischen Erlebnisses. Mit seinem mächtigen Paukenwirbel, sanften Flöten, fanfarenartigen Bläsern und starken Streichern biete das Oratorium nahezu alles auf, um uns aufzuwecken, sagte er in seiner Predigt.



Und weiter: "Wir werden aufgerüttelt für die beste Botschaft der Welt. Jesus ist geboren, der Heiland der Welt. Diese Musik hat tatsächlich die Fähigkeit, das Dunkel heller zu machen, schwere Stunden erträglich, Traurigkeit zu lindern. Sie geht ans Herz, sie geht ins Herz."



Bach verstehe es, die verschiedenen Stimmungen und Situationen in Musik umzusetzen: die schweren Herzen Marias und Josefs bei der Herbergssuche, die Huldigung an den "Herrscher des Himmels" in festlichen, königlichen Tönen, das Eilen der Hirten nach Bethlehem in schnellen Achtelnoten, aber auch das Auf und Ab des Glaubens in den Tonfolgen der Alt-Stimme – bis hin zum äußerst andächtigen, spirituellen Höhepunkt des Oratoriums, getragen "eben nur von einer Solo-Violine samt Continuo" (an der Orgel: Jürgen Klatte). Verdienter Beifall in St. Jakob.

-ww-