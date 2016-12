Unbekannter schlägt Postboten gegen Oberkörper

Die Polizei sucht nach Augenzeugen - vor 26 Minuten

ROTHENBURG - Ein Postbote wurde am Mittwoch in der Gustav-Adolf-Straße in Rothenburg von einem unbekannten Autofahrer geschlagen, nachdem er ihn mit Gesten darauf hingewiesen hatte, dass er zu schnell unterwegs war.

Ein unbekannter Fahrer eines VW-Busses war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr offenbar zu schnell in einer 30er Zone in der Gustav-Adolf-Straße in Rothenburg unterwegs. Ein Postbote kritisierte ihn mit Handzeichen und Kopfschütteln, da er sehr knapp an ihm vorbeifuhr. Daraufhin legte der Fahrer laut Polizei eine Vollbremsung hin, stieg aus und ging auf ihn los. Er schlug dem 37-jährigen Briefträger gegen den Oberkörper, sodass dieser einige Zeit danach noch Atembeschwerden hatte.

Der Täter setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung und nimmt Hinweise von Augenzeugen unter der Telefonnummer 09861/9710 entgegen.

mina

