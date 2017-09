Unwetter im August hat tausenden Autos Dellen verpasst

ROTHENBURG - Mächtige Hagelkörner prasselten bei dem großen Unwetter am 18. August auf Rothenburg ob der Tauber und Ansbach herunter und demolierten tausende von Fahrzeugen. In einem "Dellenkino" wurden nun die verheerenden Schäden begutachtet.

Mit Hilfe von grellem Licht, Streifenwänden und einer kreisrunden, gestreiften Leinwand kann der Sachverständige die Dellen besser sehen, die die Hagelkörner in den Autos hinterlassen haben. © Martin Müller



Mehr als 500 Narben an Michael Graigers BMW erzählen von seiner Begegnung mit den Naturgewalten. Mehr als 500 Mal haben riesige Hagelkörner so heftig auf dem Auto eingeschlagen, dass sie tiefe Dellen hinterlassen haben."Es hat wahnsinnig gescheppert. Ich habe die Arme vor das Gesicht gehalten, weil ich Angst hatte, dass die Hagelkörner die Windschutzscheibe durchschlagen", erzählt Graiger.

Am Abend des 18. August war er auf dem Weg nach Rothenburg, als ihn bei Dettwang der Hagelsturm einholte. Er konnte nur noch stehenbleiben und das Unwetter über sich und sein Auto ergehen lassen. Weit und breit gab es keine Möglichkeit, das Fahrzeug unterzustellen.

So schlimm wie beim berühmten Münchner Hagelsturm am 12. Juli 1984, als es drei Tote und 300 teils schwer Verletzte zu beklagen gab, dazu mehr als 70.000 beschädigte Häuser und mehr als 200.000 demolierte Fahrzeuge, war es an diesem 18. August, als eine gewaltige Roll-Cloud über die Region walzte, natürlich nicht. Aber es hat gereicht, um tausende Autos teils schwer zu beschädigen und verzweifelte Besitzer zu hinterlassen. 1500 demolierte Fahrzeuge hat allein die Versicherungskammer Bayern unter ihren Kunden zu vermelden. Bei Sammelterminen in Rothenburg, Ansbach und Kempten wurden die Schäden an Autos nun begutachtet.

Und da steht Michael Graiger nun in der Halle eines Autolackierbetriebes im Rothenburger Industriegebiet. Seinen BMW hat er in einen Teststand gefahren, in dem einem schier die Augen übergehen. Grelle Neonröhren strahlen die Szenerie aus, das Fahrzeuge ist eingerahmt von zwei Wänden, die ein hypnotisierendes, schwarz-weißes Streifenmuster ziert.

"Die Streifen reflektieren auf dem Lack. Wo Dellen sind, laufen sie auseinander, dadurch sieht man die Einschläge viel besser als ohne Hilfsmittel", erklärt der Sachverständige Max Bauer, der die Schäden in Rothenburg begutachtet. Zusätzlich hält er eine runde, gestreifte Leinwand in der Hand, durch die er die Dellen noch besser erkennen kann.

Gesamtschaden von 7000 bis 8000 Euro

Nicht nur 500 Einschläge auf dem Lack kann Bauers bei Graigers BMW verzeichnen, auch die Dachleisten und das rechte Rücklicht sind kaputt. Der Gesamtschaden liegt bei 7000 bis 8000 Euro. "Das Auto habe ich erst seit Dezember", sagt Graiger zerknirscht.

"Wenn das Auto älter als fünf Jahre ist, lassen sich die meisten Betroffenen den Schaden ausbezahlen. Bei jüngeren Fahrzeugen wird meist repariert", sagt Christian Jäger, dessen Firma Douteil sich auf die Beseitigung von Hagelschäden spezialisiert hat. Wenn man eine Teilkaskoversicherung besitzt, zahlt die Versicherung den Schaden — natürlich abzüglich der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung. Falls der Lack, wie in den meisten Fällen, nicht beschädigt ist, können die Dellen mit Spezialwerkzeug wieder herausgedrückt oder -gezogen werden. Dadurch hat das Fahrzeug danach wieder denselben Wert wie vor dem Hagel.

Vier bis fünf Zentimeter groß waren die Hagelkörner im Raum Rothenburg teilweise. Schon ab einem Durchmesser von zwei Zentimetern kann es zu Schäden an Fahrzeugen kommen. "Es gibt immer häufiger Hagelschäden, der Trend ist eindeutig ansteigend. Früher hat es meistens Südbayern getroffen, das Unwetter ist über die Alpen gekommen. Jetzt kommt es auch über Frankreich und trifft Franken", sagt Max Bauer.

Mehr als 10.000 Hagel-Gutachten hat der Sachverständige Max Bauer schon erstellt, die ersten davon beim Münchner Hagelsturm 1984. Auch er selbst saß damals im Auto. Die dicken Körner trommelten so auf das Fahrzeug ein, dass sie die Windschutzscheibe zertrümmerten. Hinten im Auto saß dabei Bauers zweijährige Tochter. "Sie hat sich lange geweigert, wieder ins Auto einzusteigen", erzählt er.

