Verbeugung vor Spätgotik-Meistern

Hochkarätige Fotoausstellung mit Skulpturen großer Bildhauer als ansprechende Motive in der Heilig-Geist-Kirche

ROTHENBURG - Bis zum 24. September ist jetzt die Ausstellung in der Heilig-Geist-Kirche verlängert worden, die das Gotteshaus derzeit zum besonderen Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturinteressierte macht.

Auch solche filigranen Figurengruppen aus Stein gehören zu den Kunstwerken. © Winfried Berberich/Kunstschätze Verlag



Über 20 Groß-Aufnahmen im Passe-Partout-Rahmen 70 mal 100 Zentimeter von Skulpturen berühmter Meister des späten Mittelalters werden dort präsentiert.

Es sind besondere Meisterwerke, die sich da in ausdrucksstarker Abbildung zeigen. Die Skulpuren setzten in ihrer Epoche und auch noch darüber hinaus Zeichen und wurden zum Maßstab für die Kunstschaffenden in dieser von viel Spiritualität getragenen Zeit der Spätgotik.

Prominent ergänzt

Die Fotos werden den Schätzen der Spitalkirche zur prominenten Ergänzung. Eine Besonderheit der Kirche ist das Sakramentshäuschen von 1390 mit jener speziellen Darstellung. Das nackte Christuskind schwebt dabei gleichsam auf einem Regenbogen von der himmlischen zur irdischen Welt. Darunter ist die Verkündigungsszene umgesetzt: Maria und der Engel Gabriel. Ursprünglich sind hinter den Türen des Sakramentshäuschens der Abendmahlswein und auch die Hostien aufbewahrt worden.

Der Mariendarstellung auf der einen Seite des Chores wird ein stilistischer Zusammenhang mit der Würzburger Dom-Madonna nachgesagt. Auch die Schluss-Steine im Gewölbe des Chores könnten, so wird angenommen, aus dieser Werkstatt stammen.

Die Fotos lassen diesen Schatz im Interieur der Kirche zusätzlich glänzen. Zu den Abbildungen zählen Werke Niclaus Gehaerts von Leyden. Er leitete die damals berühmte Straßburger Münsterbauhütte kurzfristig (um 1465). Seine Skulpturen hatten einen großen Ruf. Sie wurden auch zu Vorbildern für Tilman Riemenschneider.

An der Münsterbauhütte?

Deshalb wird auch immer wieder vermutet, dass Riemenschneider wohl für einige Zeit an der Münsterbauhütte in Straßburg mitgearbeitet und möglicherweise auch dort gelernt hat.

Aus Niclaus Gehaert von Leydens Werkeschatz ist in der Spitalkirche ein Foto der sogenannten "Dangolsheimer Gottesmutter" zu bestaunen. Der Skulptur kommt besondere Bedeutung in der damaligen Bildhauerkunst zu. In ihrer "Lebendigkeit" galt sie und gilt sie noch heute als fast schon "revolutionäres" Werk.

Weiteres beeindruckendes Motiv der Ausstellung: Die sogenannte "Schutzmantel-Madonna aus Ravensburg" - geschaffen wohl von Michel Erhart aus Ulm um 1480 - darf als weiteres berühmtes Werk eines Zeitgenossen Riemenschneiders gelten. Eine sitzende, ihr Kind mit einem "Fläschchen" säugende, junge Mutter Maria (von Michel Erhart) zeugt in ihrer zärtlich-geneigten Haltung, dem reichen und so lebendig-bewegten Faltenwurf von einer Meisterschaft in der Formensprache und einer besonderen Nähe zu Riemenschneider. Das zeichnet ihn und seine Zeitgenossen so ganz besonders aus.

Ebenso fasziniert bei der Fotoausstellung auch die Abbildung der Anna-Selbdritt-Figurengruppe aus Stein. Sie könnte möglicherweise vom jungen Riemenschneider und dessen Straßburger Zeit stammen. Deren Heilige Anna sowie die Steinoberflächenbearbeitung weisen große Ähnlichkeit mit Riemenschneiders "Würzburger Anna-Gruppe" in der Festung Marienberg auf.

Meisterlich geschnitzt

Von Riemenschneider und seiner Werkstatt sind weitere ausdrucksstark beleuchtete Großfotos zu sehen. Zum Beispiel der beeindruckend-charakterfeste und meisterlich geschnitzte "Apostel Matthias" in den "besten Mannesjahren", eine sogenannte "Muttergottes aus Tauberbischofsheim" (wohl ein Spätwerk Riemenschneiders), ein sogenannter. "Gnadenstuhl" - Gottvater mit dem verstorbenen Christus - sowie ein fast zerbrechlich wirkender, sehr schlanker, junger Diakon (angeblich um 1490 aus Tauberbischofsheim kommend, über München, zuletzt Berlin.

Eine "Trauernde Maria" aus den Niederlanden sowie ein junger Schuhmacher als Heiliger Crispinian aus Frankreich, beide um 1420 entstanden, zeigen als Vorläufer-Beispiele die Entwicklung zu den spätgotischen "großen Meistern" auf.

Sämtliche meisterliche Skulpturen-Fotos sind für die Festschrift des Bode-Museums in Berlin entstanden. Sie stammen von Winfried Berberich. Der Katalog zeigt und interpretiert ausführlich noch viele weitere eindrückliche Beispiele dieser hochkarätigen Sammlung. Er ist für die Dauer der Ausstellung in der Heilig-Geist-Kirche, außerdem in St. Jakob, in der Franziskanerkirche und in örtlichen Buchhandlungen zum stark reduzierten Preis erhältlich.

Eine zweite Bildergruppe befasst sich mit dem Apostel Jakobus, der in den letzten Jahren über die Pilgerschaft nach dem spanischen Santiago neue Berühmtheit und Faszination erhalten hat. Wie unterschiedlich ihn Riemenschneider in verschiedenen biblischen Szenen gesehen und gestaltet hat, ist in den Aufnahmen der Ausstellung zu sehen: der Apostel Jakobus als schlafender Begleiter Christi am Ölberg (Königheim, 1499, wahrscheinlich noch eine Arbeit Tilman Riemenschneiders), als nachdenklich Meditierender (bei der "Aufnahme Mariens in den Himmel", Creglingen), als in die Wanderschaft aufbrechend Abschiednehmender (Bad Windsheimer 12-BotenAltar, derzeit Heidelberg), als Pilger im besten Alter sowie als von der Wanderschaft gezeichneter, müder und gealterter Jakobus-Pilger. Diese Szenen, Apostelgruppen und Einzelfiguren wurden jeweils in fränkischen Kirchen und Museen in Süddeutschland fotografiert und stehen nun in der Heilig-Geist-Kirche in Rothenburg in einer Auswahl vereint als "Jakobus-Versammlung" beieinander.

Im "kunstSCHÄTZEverlag" ist dazu ein "Jakobus-Buch" mit textlichen Interpretationen und vielen weiteren Beispielen entstanden, das ebenfalls für die Zeit der Ausstellung in Rothenburg zum stark reduzierten Preis an den genannten Verkaufsstellen zu erwerben ist. Wer die Ausstellung besuchen möchte, sollte sich beeilen. Ursprünglich sollte sie am vergangenen Wochenende zu Ende gehen. Pfarrer Ulrich Winkler hat sie jetzt in Absprache mit denVeranstaltern verlängert.

