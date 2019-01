Verbindung zur dunklen NS-Zeit kappen

Das Reichsstadtmuseum heißt bei der Wiedereröffnung am 1. April RothenburgMuseum – Neukonzeption setzt moderne Akzente - vor 21 Minuten

ROTHENBURG - Nicht mehr Reichsstadtmuseum, sondern RothenburgMuseum wird es ab der Wiedereröffnung am 1. April im Klosterhof 5 heißen. Das RothenburgMuseum unter Leitung von Dr. Möhring werde die Stadtgeschichte in all ihren Facetten neu aufbereiten und gleichermaßen präziser und besucherorientierter in den Blick nehmen, heißt es.

Reichststadtmuseum wird RothenburgMuseum. © Weber



Bislang fehlen dort beispielsweise Darstellungen zu dem 19. und dem 20. Jahrhundert. Diese Lücke soll nun bei der Neukonzeption geschlossen werden. Außerdem greift die Einrichtung die andernorts im Museumsbereich eingesetzte neue Präsentationsform auf. Das Museum öffne sich außerdem der Gegenwart, das heißt der Stadtgesellschaft in all ihrer Vielfalt, heißt es in einer Pressemitteilung des Rothenburg Tourismus Service (RTS) zum Thema.

Museumsleiter Dr. Hellmuth Möhring wird zitiert: „Das RothenburgMuseum will auch verstärkt ein Ort der Reflexion und der Integration sein.“ In der Ausstellung „Pittoresk“ ab März 2021, so der Chef der Einrichtung weiter, sollen gegenwärtige Selbstbilder von Rothenburgern mit Fremdbildern konfrontiert werden. Das werde mit Sicherheit eine sehr spannende Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Begriffen und Bildern auslösen, mit der die Stadt gleichgesetzt werde.

Kurz nach 1936 geprägt

Ungeachtet der Namensänderung soll weiterhin die reiche Geschichte Rothenburgs in Mittelalter und Frü̈her Neuzeit erzählt werden – allerdings nicht mehr unter dem Namen „Reichsstadtmuseum“, der in der Pressemitteilung als irreführend postuliert wird.

Eine Verfassungsgeschichte des Alten Reichs oder gar der Reichsstädte bis zur Mediatisierung 1803/1806 habe das RothenburgMuseum nämlich zu keinem Zeitpunkt geboten, heißt es. Für eingefleischte Historiker und Geschichtsinteressierte sei dies beinahe eine Art Etikettenschwindel gewesen.

Außerdem sei der Name „Reichsstadtmuseum“ fü̈r das örtliche Heimatmuseum kurz nach 1936 geprägt worden, heißt es in der Pressemitteilung weiter: „Als sich das NS-Regime anheischig machte, die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation an das sogenannte Dritte Reich anschlussfähig zu machen.“

Das RothenburgMuseum werde die Tore weit öffnen: in die Gegenwart, in die Zukunft und in die Vergangenheit gleichermaßen. Als prominentes Beispiel wird genannt: Als einstiges Dominikanerinnenkloster birgt das städtische Museum einen Kreuzgang. Dieser soll – wie bereits im alten Kloster – zum Orientierung stiftenden Mittelpunkt des Hauses werden.

Besucher können hier in 30 Minuten das Wichtigste aus Rothenburgs Stadtgeschichte erleben – perspektivisch, mehrsprachig und unter Einsatz neuer Medien. Der Eintritt werde in diesem Bereich niedrigschwellig sein, wird angekündigt.

Wer mehr sehen und buchstäblich tiefer in Geschichte und Geschichten eintauchen wolle, werde gegen Aufpreis eine neu gestaltete Gemälde-Galerie und die europaweit einzigartige Waffensammlung Baumann in neuer Präsentation erfahren.

Alles in allem solle die gesamte Entwicklung der Stadt „stringenter herausgearbeitet werden“ – und durch den Schnellrundgang sowie neue Raumkonzepte in Zukunft noch besucherfreundlicher erlebbar werden. Die Klosteranlage selbst birgt bekanntlich neben dem Kreuzgang noch einen weiteren Schatz: Die original erhaltene Klosterkü̈che des 13. Jahrhunderts ist als Raumerlebnis bereits eine Zeitreise – gut vorstellbar, wie hier rund um die große Feuerstelle gewirtschaftet wurde.

Auch ein anderes Kapitel Rothenburg-Geschichte, das bisher immer gern ein bisschen kurz kommt, bietet sich an – angeknüpft über die im Haus bereits bestehende Sammlung Judaika: In einem religiöse Grenzen ü̈berwindenden Dialog sollen sich hier ein berü̈hmter Begründer der Scholastik, Albertus Magnus und einer der seinerzeit bedeutendsten Talmudlehrer Rabbi Meir ben Baruch begegnen.

Zur Zeit der Investitur des Klosters 1265 lebte Rabbi Meir Ben Baruch in Rothenburg und Albertus Magnus lehrte in Wü̈rzburg. Gut möglich, dass die beiden sich begegnet sind, heißt es in der Pressemitteilung reflektierend. Auf jeden Fall seien die interreligiösen Fragestellungen heute aktueller denn je. Dies werde ein Thema mit Gegenwartsbezug des RothenburgMuseums sein. Dies seien nur einige Beispiele der in den nächsten Jahren anstehenden Veränderungen.

Zentral sei, „dass sich das RothenburgMuseum ü̈ber gesellschaftliche Teilhabe neu in der Stadtgesellschaft verortet“. Die Rothenburger dü̈rften und sollten sich wieder mehr aktiv in „ihrem“ Museum einbringen, heißt es auffordernd.

Verheißungsvoller Schritt

Mit der Grü̈ndung eines Freundeskreises des RothenburgMuseums am 3. Dezember letzten Jahres ist der erste Schritt in diese Richtung bereits getan worden. Über 50 fördernde Mitglieder dürfen durchaus als erster Erfolg gesehen werden. Der Mitgliedsbeitrag liegt je Einzelperson bei 25 Euro. Interessenten, die sich hier einklinken und die Einrichtung fördern möchten, können sich im übrigen direkt an museum@rothenburg.de wenden.

Museumsleiter Dr. Hellmuth Möhring referiert heute, Freitag, ab 20 Uhr im Städtischen Musiksaal bei der seit Mitte Oktober vergangenen Jahres und noch bis Anfang April laufenden aktuellen Auflage der Veranstaltungsreihe „Rothenburger Diskurse“ zum Thema „Vom Reichsstadtmuseum zum RothenburgMuseum – das städtische Museum im Fokus der gesellschaftlichen Veränderungen.“

Weitere Vorträge im Städtischen Musiksaal zum Image Rothenburgs folgen am 22. Februar, am 15. März, am 29. März. Eine Tagung im Wildbad am Freitag, 5.April und Samstag, 6. April, rundet das Themenspektrum ab.

