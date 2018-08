Verona-Flair macht Lust auf mehr

Künftig große klassische Aufführungen auf dem Marktplatz in kürzeren Abständen als bisher? - vor 10 Minuten

ROTHENBURG - Große Freude mit Nachhall über dieses besondere Klassikereignis vor Riesen-Kulisse: "Nabucco" brachte Verona-Flair auf den Marktplatz und macht Lust auf mehr.

Genuss für Freunde klassischer Aufführungen: Eindrucksvolle Stimmen bei den Solisten und im Chor überzeugen bei der "Nabucco"-Aufführung auf dem Rothenburger Marktplatz. © Weber



Rund 1000 Besucher bescherten ein volles Haus und – abgesehen von ihrer Begeisterung über eine klasse Aufführung – einen Rekord für ein solches Klassik-Openair vor dem imposanten Renaissance-Rathaus.

Wir erinnern uns: 2010 hatten Harald Ressel und Björn Röhrer–Ertl an gleicher Stelle zur großen "Carmina Burana" von Carl Orff eingeladen (700 Zuschauer), 2014 der "Fränkische Sommer" zu Mozarts "Zauberflöte" in origineller Version als Volks-theater mit Pappe, Puppe, Projektionen sowie Countertenor Daniel Gloger als wandlungsfähige Stimme (300 Zuschauer).

Sicher – das Wetter ist immer ganz wesentliche Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Veranstaltung unter freiem Himmel. Da hatten alle Glück. Es war ein herrlicher, ausgesprochen lauer Sommerabend. Er war so, nachdem Bewölkung tagsüber für spätere Stunden einiges ahnen ließ, nicht mehr so ohne weiteres zu erwarten gewesen. Aber das drehte sich dann und es kam zu einem Bilderbuch-Sonnenuntergang. Der Regen ließ sich Zeit. Die Himmelsschleusen öffneten sich erst etwa zwei Stunden nach Ende der Aufführung.

Die Stadt ist auch im Nachhinein voll des Lobes über den Veranstalter, die Paulis-Konzertagentur aus Braunschweig. Das Unternehmen habe sich als überaus professioneller Partner gezeigt und nicht nur für eine glänzende Aufführung gesorgt, betonte am Freitagmittag Oliver Raapke vom Rothenburg Tourismus Service im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hatte bei der Veranstaltung stellvertretend für die Stadt die Begrüßung übernommen.

Innerhalb acht Stunden war am Veranstaltungstag der komplette Aufbau bewältigt und innerhalb viereinhalb Stunden der Abbau nach Ende der Veranstaltung abgewickelt, so dass sich der Marktplatz am nächsten Morgen wieder zeigte, als wäre nichts gewesen. Alles lief dabei wie am Schnürchen.

Die Produktion "Nabucco" der Festspieloper Prag ist mit drei Sattelzügen, drei Bussen, einem Wohnmobil und zwei Pkw unterwegs durch die Republik. Alles wird mitgebracht und wieder mitgenommen, von der Licht-, Ton- und Bühnentechnik über die Absperrzäune und die Stühle bis zur Ausstattung und Dekoration.

Der Marktplatz als Kulisse für eine große Klassik-Aufführung: Das sei nach so vielen Jahren Pause einfach toll gewesen, betont Raapke, und freut sich über die Riesenresonanz beim Publikum. Der Erfolg lade jedenfalls dazu ein, sich Gedanken zu machen, ob das nicht öfter der Fall sein könne, nicht jedes Jahr, aber vielleicht im etwas kürzerem Abstand als bisher.

-ww-